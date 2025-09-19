ଉଠିଲା ବିଜୁ ଯୁବବାହିନୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ: ବିଜେଡି ସରକାର ଦେଇଥିଲା ୧୮୩ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା

ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ପାଇଁ ସରକାର ୧୮୩ କୋଟି ୬୭ ଲକ୍ଷ ୩୯ ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ପାଇଁ ସରକାର ୧୮୩ କୋଟି ୬୭ ଲକ୍ଷ ୩୯ ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଏହା ପୁଣି ମାତ୍ର ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ। ସରକାରଙ୍କ ଜନ ହିତକର ଯୋଜନାକୁ ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଚେତନ କରିବା ଲାଗି ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସଦରକାର। ଯାହାର ଅନେକ ସମାଲୋଚନା ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ୨୦୨୦-୨୧ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ଅପରପକ୍ଷେ ୨୦୧୯ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଯୁବା ବର୍ଗଙ୍କ ହାତରେ ଅର୍ଥ ଦେବା ତଥକାଳୀନ ନବୀନ ସରକାର ଏପରି ଯୋଜନା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏପରିକି ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀକୁ ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ, ବିଜୁ ଠେଙ୍ଗା ବାହିନୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ରାଜନୀତିକ ଦଳ ଚିତ୍ରଣ କରିଥିଲେ।
