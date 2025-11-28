Manmath Routray: ବିଜେଡି ନେତା ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ ବିରୋଧରେ ରୁଜୁ ହେଲା ମାମଲା, ଲାଗିଛି ଏହି ସବୁ ଦଫା

Advertisement
BJD leader Manmath Routray booked: ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (ବିଜେଡି) ନେତା ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ ନୂଆ ବିବାଦରେ ଫସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଇବର ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି।

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Nov 28, 2025, 10:27 PM IST

Trending Photos

BJD Leader Manmath Routray

BJD Leader Manmath Routray: ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (ବିଜେଡି) ନେତା ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ ନୂଆ ବିବାଦରେ ଫସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଇବର ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି।

ବିଜେପି ଆଇଟି ସେଲର ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ରାଉତରେ ଉଭୟ ନେତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମାନହାନିଜନକ ଏବଂ ଭ୍ରାମକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସେୟାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

ପୋଲିସ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତା (BNS)ର ଧାରା 294(2), 296, 353(2) ଏବଂ 356(2) ସହିତ ଆପତ୍ତିଜନକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସାରଣ ସହିତ ଜଡିତ ଆଇଟି ଆଇନର ଧାରା 67 ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି।

ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ ପୋଷ୍ଟ ମାନହାନିଜନକ ଥିଲା ଏବଂ "ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବିପଥଗାମୀ କରିବା ଏବଂ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା।" ବିଜେପି ସାଇବର ପୋଲିସକୁ ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିବା ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ଭିଡିଓଗ୍ରାଫ୍ ଏବଂ ଫଟୋକପି ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରିଛି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛି।

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ ପାଇଲଟ୍ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ବିମାନ ଚାକିରୀ ଛାଡି ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ୨୦୨୪ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବିଜେପିର ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କଠାରୁ ୩୫,୧୫୨ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ।

Also read: ୨ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତି

Also read: ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ ବେଗରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି ଭାରତର GDP, ଫେଲ୍ ମାରିଲା ସମସ୍ତ ଆକଳନ, ଆସିଲା ରିପୋର୍ଟ

 

 

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

