Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3100286
Zee OdishaOdisha State୪ ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟକୁ ବୋମା ଆକ୍ରମଣର ଧମକ, ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲେ ନବୀନ

୪ ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟକୁ ବୋମା ଆକ୍ରମଣର ଧମକ, ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲେ ନବୀନ

ନବୀନ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ପୁଣି କଟକ, ପୁରୀ, ଫୁଲବାଣୀ ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟକୁ ବୋମା ଆକ୍ରମଣର ଧମକ ଆସିଥିବା ବିଷୟରେ ଜାଣି ମୁଁ ବେଶ ଚିନ୍ତିତ। 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Feb 06, 2026, 04:28 PM IST

Trending Photos

୪ ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟକୁ ବୋମା ଆକ୍ରମଣର ଧମକ, ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲେ ନବୀନ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟର କିଛି କୋର୍ଟକୁ ବୋମା ଆକ୍ରମଣ ଧମକ ମିଳିବା ପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଏନେଇ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ମାଧ୍ୟମରେ ନବୀନ ନିଜର ମତ ରଖିଛନ୍ତି ।

ନବୀନ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ପୁଣି କଟକ, ପୁରୀ, ଫୁଲବାଣୀ ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟକୁ ବୋମା ଆକ୍ରମଣର ଧମକ ଆସିଥିବା ବିଷୟରେ ଜାଣି ମୁଁ ବେଶ ଚିନ୍ତିତ। ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସମ୍ବଲପୁର, କଟକ ଓ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟକୁ ବୋମା ଆକ୍ରମଣର ଧମକ ଆସିଥିଲା। ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି ମେଲ୍ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି, ଏଥିରେ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ତାହା ପୋଲିସ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣି ନ ପାରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି।

ଏପରି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହାଲୁକା ଭାବେ ନ ନିଅନ୍ତୁ। ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ସମେତ ବିଚାରପତି, ଓକିଲ, ମକଦ୍ଦମାକାରୀ, କୋର୍ଟ କର୍ମଚାରୀ ତଥା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ନିରାପତ୍ତାକୁ ବିପନ୍ନ କରାନଯାଉ। ମିଳୁଥିବା ଧମକର ତ୍ୱରିତ, ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଠାବ କରି ଘଟଣାର ନିଷ୍କର୍ଷ ସର୍ବସମ୍ମୁଖକୁ ଅଣାଯାଉ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ଶାନ୍ତ ରହି ଗୁଜବ ପ୍ରଚାରରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ।

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read- Weekly Horoscope: ୩ଟି ଗ୍ରହ ଚଳନ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ କିପରି ପଡିବ ? ପଢନ୍ତୁ...

Also Read- ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଖୁସି ଖବର!

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odia News
ପାକିସ୍ତାନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ, ୨୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ୮୦ ରୁ ଅଧିକ ଆହତ
Odia News
୪ ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟକୁ ବୋମା ଆକ୍ରମଣର ଧମକ, ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲେ ନବୀନ
top 10 news today
Top 10 News: ଟିମ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଝଟକା, ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
Weekly Horoscope
Weekly Horoscope: ୩ଟି ଗ୍ରହ ଚଳନ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ କିପରି ପଡିବ ? ପଢନ୍ତୁ...
CM Mohan Majhi
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ‘ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ