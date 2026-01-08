Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3068041
Zee OdishaOdisha Stateଇମେଲ ଯୋଗେ ୩ଟି ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟକୁ ଆକ୍ରମଣର ଧମକ, ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କଲେ ନବୀନ

ଇମେଲ ଯୋଗେ ୩ଟି ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟକୁ ଆକ୍ରମଣର ଧମକ, ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କଲେ ନବୀନ

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'X'ରେ ନବୀନ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ସମେତ ବିଚାରପତି, ଓକିଲ, ମକଦ୍ଦମାକାରୀ, କୋର୍ଟ କର୍ମଚାରୀ ତଥା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସର୍ବୋପରି। ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ମିଳିଥିବା ଧମକର ତ୍ୱରିତ, ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jan 08, 2026, 08:27 PM IST

Trending Photos

ଇମେଲ ଯୋଗେ ୩ଟି ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟକୁ ଆକ୍ରମଣର ଧମକ, ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କଲେ ନବୀନ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଇମେଲ ଯୋଗେ ସମ୍ବଲପୁର, କଟକ ଓ ଦେଓଗଡ଼ର ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟକୁ ବୋମା ଆକ୍ରମଣର ଧମକ ମିଳିଥିବା ଜାଣି ଗଭୀର ଭାବେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'X'ରେ ନବୀନ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ସମେତ ବିଚାରପତି, ଓକିଲ, ମକଦ୍ଦମାକାରୀ, କୋର୍ଟ କର୍ମଚାରୀ ତଥା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସର୍ବୋପରି। ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ମିଳିଥିବା ଧମକର ତ୍ୱରିତ, ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଧମକ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ କେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଠାବ କରି ଏହାର ନିଷ୍କର୍ଷ ସର୍ବସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣନ୍ତୁ।

ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ସେମାନେ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ଗୁଜବ ପ୍ରଚାରରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ନବୀନ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ।

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read- Gold Rate: ସୁନା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର, ଏକାଥରେ ଏତେ ଖସିଲା ଦର...

Also Read- Weather Update: ଶୀତ ନେଇ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ୧୧ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Naveen Patnaik
ଇମେଲ ଯୋଗେ ୩ଟି ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟକୁ ଆକ୍ରମଣର ଧମକ, ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କଲେ ନବୀନ
VAKTANIBAS PARKING ISSUE
ଏବେ ବଦଳିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାର୍କିଂ ନିୟମ, ଜଗା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ...
vigilance raid
Vigilance Raid: ୬ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଲେ RI ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମ
road accident
Road Accident: ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଗଛରେ ପିଟିହେଲା କାର୍, ଚାଲିଗଲା ୪ ଜୀବନ
Odisha news
Crime: ପୂର୍ବ ଶତୃତାକୁ ନେଇ ଜଳଖିଆ ହୋଟେଲ ମାଲିକଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ..