ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିରୋଧୀଦଳ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହଠାତ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି । ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ୫ଟା ୧୫ରେ ଭୁବନେଶ୍ବରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନବୀନଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ତେବେ ଅସୁସ୍ଥତାର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନଥିବାବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଯୋଗୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ପୂର୍ବରୁ ସର୍ଭାଇକାଲ୍ ଆର୍ଥ୍ରରାଇଟ୍ସ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ ଜୁନ ୨୨ ରେ ମୁମ୍ୱାଇ ଯାଇଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । କୋକିଳାବେନ୍ ଧୀରୁଭାଇ ଅମ୍ବାନୀ ହସ୍ପିଟାଲ୍ରୁ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହୋଇଥିଲେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ । ସଫଳତାର ସହ ସର୍ଭାଇକାଲ୍ ଆର୍ଥ୍ରରାଇଟ୍ସ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହେବା ପରେ କିଛି ଦିନ ମୁମ୍ୱାଇରେ ରହିବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିଥିଲେ ନବୀନ । ତେବେ ପୁଣିଥରେ ନବୀନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ଖବର ଶୁଣି ବିଜେଡିର ଅନେକ ନେତା ନବୀନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି ।
