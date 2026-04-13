Odisha News: କୁଜଙ୍ଗ ଅସ୍ମିତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ସହିତ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ବିଜେଡି ନେତା

ପାରଦୀପ: ପାରାଦୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କୁଜଙ୍ଗରେ 'କୁଜଙ୍ଗ ମହୋତ୍ସବ' ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପିର କୁଜଙ୍ଗ ଅସ୍ମିତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ସହିତ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ କୁଜଙ୍ଗ ବିଜେଡି ନେତା। ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ପାରାଦୀପ ବିଧାୟକ ତଥା ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ କୁଜଙ୍ଗର ବିକାଶକୁ ନେଇ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶୃତି କୁଆଡେ ଗଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଛି। କୁଜଙ୍ଗର ବିକାଶର ନାରା ଦେଇ ବିଧାୟକ ହୋଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାପରେ କୁଜଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର କ'ଣ ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ସହିତ ଆଜି ଅସରାଏ ବର୍ଷରେ କୁଜଙ୍ଗ ବଜାର ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି।
ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କୁଜଙ୍ଗର ଅସ୍ମିତା କହି କୁଜଙ୍ଗ ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜନ ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଠପଢାରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏଠି ସରକାରୀ ହେଉ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ଜାଗାରୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଉଠା ଯାଉଥିବା ମାଟି ଚଳାଉଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ କୁଜଙ୍ଗ ମହୋତ୍ସବ ରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯିବ ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା।
ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ କେବଳ କଥା କହିଜାଣନ୍ତି, କୁଜଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ଯାହା ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା ତାହା ବିଜେଡି ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା, ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ପାରାଦୀପ ବିଧାୟକ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥାରେ କେତେଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସହିତ ଏଠି ଶିଳ୍ପ ହେଉଛି, ଏଠିକାର ବିଧାୟକ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ପିଲା ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିହାରୀ ବଙ୍ଗାଳିଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଶିଳ୍ପସଂସ୍ଥାରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା। ଏ ନେଇ କୁଜଙ୍ଗ ବିଜେଡି ତରଫରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦଶଦଫା ସମ୍ବଳିତ ଦାବି ଜଣାଇବା ସହିତ ଯଦି ଆମର ଦାବି ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୁଜଙ୍ଗ ବିଜେଡି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭଳି ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ରେ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି।