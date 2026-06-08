Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha News: ଜୁନ୍‌ ୧୦ରେ ହେବ ବିଜେଡିର ବୈଠକ,ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ

Odisha News: ଚଳିତ ମାସ (ଜୁନ୍ ୧୦) ତାରିଖରେ ବିଜେଡ଼ିର ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ବସିବ। ଏ-ନେଇ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି। ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଜୁନ୍ ୧୦ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରେ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସମ୍ପ୍ରତି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ନେତାଙ୍କୁ ଯୋଗଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 08, 2026, 02:50 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 02:50 PM IST
Odisha News: ଜୁନ୍‌ ୧୦ରେ ହେବ ବିଜେଡିର ବୈଠକ,ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: ଜୁନ୍‌ ୧୦ରେ ହେବ ବିଜେଡିର ବୈଠକ,ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ
Odisha news2 min ago
2
Delivery boy23 min ago
3
BJP MLA28 min ago
4
Odisha news1 hr ago
5
bhubaneswar news1 hr ago