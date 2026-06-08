Odisha News: ଜୁନ୍‌ ୧୦ରେ ହେବ ବିଜେଡିର ବୈଠକ,ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ

Odisha News: ଚଳିତ ମାସ (ଜୁନ୍ ୧୦) ତାରିଖରେ ବିଜେଡ଼ିର ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ବସିବ। ଏ-ନେଇ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି। ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଜୁନ୍ ୧୦ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରେ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସମ୍ପ୍ରତି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ନେତାଙ୍କୁ ଯୋଗଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମସ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନେତାଙ୍କୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସାଂଗଠନିକ ବିଷୟ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବା ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏ-ହା ବ୍ୟତୀତ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷିତ (SIR) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା, ବ୍ଲକ ଏବଂ ପୌର ସ୍ତରରେ ସାଂଗଠନିକ କମିଟି ଗଠନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ।
ଦଳୀୟ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ନେତାମାନେ ସିଧାସଳଖ ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ସଭାପତି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରି ନେତାଙ୍କଠାରୁ ମତାମତ ନେବେ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବାରୁ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନୀୟ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଦଳୀୟ ଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେଡିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସାଂଗଠନିକ କସରତ ଭାବରେ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଏହି ବୈଠକକୁ ଦେଖାଯାଉଛି।