Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha News: ଆଜି ହେବ ବିଜେଡିର ବଡ଼ ବୈଠକ,ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ

Odisha News: ଆଜି ବିଜେଡ଼ିର ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ବସିବ। ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରେ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସମ୍ପ୍ରତି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ନେତାଙ୍କୁ ଯୋଗଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 10, 2026, 10:59 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 10:59 AM IST
Odisha News: ଆଜି ହେବ ବିଜେଡିର ବଡ଼ ବୈଠକ,ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: ଆଜି ହେବ ବିଜେଡିର ବଡ଼ ବୈଠକ,ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ
Odisha news1 min ago
2
Delhi metro life17 min ago
3
OTET 2026 Exam2 hrs ago
4
Prime Minister Modi2 hrs ago
5
petrol diesel price today2 hrs ago