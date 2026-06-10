Odisha News: ଆଜି ହେବ ବିଜେଡିର ବଡ଼ ବୈଠକ,ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ

Odisha News: ଆଜି ବିଜେଡ଼ିର ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ବସିବ। ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରେ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସମ୍ପ୍ରତି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ନେତାଙ୍କୁ ଯୋଗଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସାଂଗଠନିକ ବିଷୟ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବା ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସମସ୍ତ ଦଳୀୟ କର୍ମ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷିତ (SIR) କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା, ବ୍ଲକ ଏବଂ ପୌର ସ୍ତରରେ ସାଂଗଠନିକ କମିଟି ଗଠନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ।
ସଭାପତି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରି ନେତାଙ୍କଠାରୁ ମତାମତ ନେବେ। ଦଳୀୟ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ନେତାମାନେ ସିଧାସଳଖ ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବାରୁ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନୀୟ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଦଳୀୟ ଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେଡିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସାଂଗଠନିକ କସରତ ଭାବରେ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଏହି ବୈଠକକୁ ଦେଖାଯାଉଛି।