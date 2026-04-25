Mahanadi Tribunal: ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର 'ଶେଷ ସୁଯୋଗ'...ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ଅନୁରୋଧ

Zee OdishaOdisha StateMahanadi Tribunal: ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ଶେଷ ସୁଯୋଗ...ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ଅନୁରୋଧ

Mahanadi Tribunal: ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରତି ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, କୌଣସି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ରଗତି ବିନା ପକ୍ଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ ୧୧, ୨୦୨୬ ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏପ୍ରିଲ ୮, ୨୦୨୬ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକର ବିବରଣୀ - ନିୟୁତ ଏକର ଫୁଟ (MAF) ରେ ବାର୍ଷିକ ଜଳ ଉପଲବ୍ଧତାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ- ନିଷ୍କର୍ସ ବାହାରି ପାରିନି।

 

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Apr 25, 2026, 03:16 PM IST

Mahanadi Tribunal: ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ମନ୍ଥର ଗତିରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍  ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ଉଭୟକୁ "ଶେଷ ସୁଯୋଗ" ବୋଲି କହି ଏହାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବାର୍ଷିକ ଜଳ ଉପଲବ୍ଧତା ଉପରେ ଏପ୍ରିଲ ୮ ବୈଠକର ବିବରଣୀ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବାକୁ ଏବଂ ବିବାଦୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଯେକୌଣସି ସହମତି କିମ୍ବା ଠୋସ୍ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ୨ ମେ ୨୦୨୬ ସକାଳ ୧୧ ଟା ସୁଦ୍ଧା ରେକର୍ଡରେ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।

Mahanadi Tribunal: ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ମନ୍ଥର ଗତିରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଏକ ଜରୁରୀ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ୨୫ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୬ ତାରିଖରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଚିଠିରେ, ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ୨୦ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୬ ରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଦେଶକୁ ଆଲୋକପାତ କରି ଏହାକୁ ଏକ ଗୁରୁତର ପ୍ରତିକୂଳ ସଙ୍କେତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯାହା ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ନ ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ।

ଡକ୍ଟର ପାତ୍ର ତାଙ୍କ ଚିଠି ସହିତ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଆଦେଶକୁ ଯୋଡିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ, ଆଇନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏକ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ଡାକିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

ସାଂସଦ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଏବେ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ ବିଷୟରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ବିବାଦର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି। ସେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରତି ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, କୌଣସି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ରଗତି ବିନା ପକ୍ଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ ୧୧, ୨୦୨୬ ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏପ୍ରିଲ ୮, ୨୦୨୬ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକର ବିବରଣୀ - ନିୟୁତ ଏକର ଫୁଟ (MAF) ରେ ବାର୍ଷିକ ଜଳ ଉପଲବ୍ଧତାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ- ନିଷ୍କର୍ସ ବାହାରି ପାରିନି।

"ଏହି ସନ୍ଦର୍ଭର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଆମେ ଖୁସି ନୁହଁ। ପକ୍ଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାବିତ ଓକିଲମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି କାରଣ ସେମାନେ ସମାଧାନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥାରେ ଜଡିତ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଯେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିବାଦୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମାଧାନ ପାଇଁ କୌଣସି ଠୋସ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ରେକର୍ଡରେ ରଖାଯାଇନାହିଁ। ତଥାପି, ଉଭୟ ରାଜ୍ୟର ବୃହତ୍ତର ଜନସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଆମେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ରାଜ୍ୟକୁ ୦୮.୦୪.୨୦୨୬ ରେ ବାର୍ଷିକ ଜଳ ଉପଲବ୍ଧତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକର ବିବରଣୀକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଶେଷ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛୁ। ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ ଯଦି ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ସହମତି ରେକର୍ଡରେ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଜାରି ରଖିବେ", ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ୨୦ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୬ ରେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଡକ୍ଟର ପାତ୍ର ତାଙ୍କ ଚିଠି ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ କରିଛନ୍ତି।

ଡକ୍ଟର ପାତ୍ରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବାର୍ଷିକ ଜଳ ଉପଲବ୍ଧତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଳ ଆବଣ୍ଟନ, ବ୍ୟବହାର ଅଧିକାର ଏବଂ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ମୂଳ ଦିଗ। ଏହି ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେକୌଣସି ବିଳମ୍ବ କିମ୍ବା ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ରାଜ୍ୟର ବୈଷୟିକ ଏବଂ ପ୍ରମାଣିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରେ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ବିବାଦୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଠୋସ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ରେକର୍ଡରେ ରଖାଯାଇନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଗମ୍ଭୀରତାର ଅଭାବ ଭାବରେ ଦେଖିଛି। ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ଉଭୟକୁ "ଶେଷ ସୁଯୋଗ" ବୋଲି କହି ଏହାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବାର୍ଷିକ ଜଳ ଉପଲବ୍ଧତା ଉପରେ ଏପ୍ରିଲ ୮ ବୈଠକର ବିବରଣୀ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବାକୁ ଏବଂ ବିବାଦୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଯେକୌଣସି ସହମତି କିମ୍ବା ଠୋସ୍ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ୨ ମେ ୨୦୨୬ ସକାଳ ୧୧ ଟା ସୁଦ୍ଧା ରେକର୍ଡରେ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।

ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏପରି କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ ମାମଲାଟି ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ଯାହା ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସୁଯୋଗକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସଂକୁଚିତ କରିବ।

Also Read: EPFO New Rule: ମେ ୧ରୁ ଇପିଏଫଓରୁ ଟଙ୍କା ବାହାର କରିବା ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ , ଏଣିକି UPI ଜରିଆରେ ସିଧାସଳଖ ଉଠିବ ଟଙ୍କା

Also Read: Kidney Stone: ମେଡିସିନ ନୁହେଁ କେବଳ ଏହି ଡ଼ାଲି ଖାଇଲେ ତରଳିଯିବ କିଡନୀରେ ବଢୁଥିବା ପଥର, କରନ୍ତୁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର

Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

IPL 2026
ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସମୟରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ, ରକ୍ତରେ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ଖେ
Top 10 news
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
Top 10 News Headlines
Top 10 News Headlines: ପେଟିଏମ୍ ପେମେଣ୍ଟସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ଓ ଦିନତମାମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର
Anti-defection law
Anti-Defection Law: ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ପରେ ଚାଲିଯିବ କି ରାଘବ ଚଢାଙ୍କ ସାଂସଦ ପଦ? ଜାଣନ୍ତୁ କଣ