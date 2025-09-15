ସାର ଅଭାବ: ବଢ଼ୁଛି ଚାଷୀ ଅସନ୍ତୋଷ, ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ମିଛ ଖବର ପ୍ରସାର କରାଯାଉଛି

BJD: କୌଣସି ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତିରେ ସାର ଆସିଥିବା ଖବର ମିଳୁଛି ସେତେବଳେ ରାତି ରାତି ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏପରିକି କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଚାଷୀ ଆଧାର କାର୍ଡ, ପଲ ଓ ସନ୍ତକ ରଖି ଧାଡ଼ି ଲଗାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଦୃଶ୍ୟକୁ ପଦାରେ ପକାଉଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନିରନ୍ତର ସରକାରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କେବଳ ଧୂଆଁବାଣ ଭଳି ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କୋଣରେ ଚାଷୀ ସାର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିବ ହେଉଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷେ ଆଗୁଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ଚାଷୀଙ୍କ ସାର ଚାହିଦା ବଢ଼ିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସରକାର। ସରକାର ଏ ପୂର୍ବବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏବର୍ଷ ଦେଢ଼ଲକ୍ଷ ଟନରୁ ଅଧିକ ସାର ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ଏ ସାର ଅଭାବ ରହିଛି ବୋଲି ଏକ ନ୍ୟାରେଟିଭ୍ ପ୍ରସାର କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମନ୍ତ ଏହାକୁ କିଛି ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟକୁ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ସାର ଏବର୍ଷ ଆସିଛି। ଗତବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ୮ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର ଟନ୍ ସାର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ୧୦ ଲକ୍ଷ ୮୫ ହଜାର ଟନ୍ ସାର ବଣ୍ଟା ସରିଲାଣି। ଏବେ ୧ ଲକ୍ଷ ୮୦ ହଜାର ଟନ୍ ସାର ଏବେ ମହଜୁଦ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ୧୧ଲକ୍ଷ ୮୫ ହଜାର ଟନ୍ ମଗାଯାଇଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏତେ ସାର ବଣ୍ଟା ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ରାରଜ୍ୟରେ ସାର ନାଁ ବୋଲି କୁହାଯିବା ବିରୋଧୀ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ନ୍ୟାରେଟିଭ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ବଳସାମନ୍ତ।
ଅପରପକ୍ଷେ ବିଜେଡି ଏହାକୁ ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତା ବୋଲି କହିଛି। ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ସାର ନ ଯୋଗାଇବା ଚାଷୀ ପେଟରେ ଲାତ ମାରିବା ଭଳି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ସରକାର ସାର ମହଜୁଦ ଅଛି ବୋଲି କହୁଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀ ସାର ଅଭାବରେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସୁଛି। ଏଥିରେ କିଏ ସତ କହୁଛି ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଚାଷ ସମୟରେ ଯଦି ନମିଳିବ ତେବେ କିଏ ସତ କହୁଛି।
‘ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛୁ ଯେ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ମିଳୁଛି ତେବେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇ ପରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବଳେ ଚାଷୀ ସାର ପାଇଁ ହାହାକାର ହେଉଛନ୍ତି ସେତେବଳେ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ ରାଜନୀତି କରିବା କହିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ସମାନ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ରାଜ୍ୟରେ କୃତ୍ରିମ ଅଭାବକୁ ଦେଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ କଳାବଜାରୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ଅଭିଯାନରେ ୪,୫୪୬ଟି ଆଉଟଲେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରି ୩୦ଟି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ୍ ଓ ୬୨ଟି ଡିଲର୍ଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କରିଛି।