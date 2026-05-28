Protest against Price Hike: ପେଟ୍ରୋଲ୍, ଡିଜେଲ ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଅହେତୁକ ଦରବୃଦ୍ଧି ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ

Protest against Price Hike: ଗୋଲବଜାର ଛକରେ ବିଜୁ ଯୁବ ଛାତ୍ର ମହିଳା ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପେଟ୍ରୋଲ୍, ଡିଜେଲ ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଅହେତୁକ ଦରବୃଦ୍ଧି ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ।

Written By  Priyambada Rana|Reported By: Ajay Kumar Nath|Last Updated: May 28, 2026, 10:12 AM IST

Protest against Price Hike: ଗୋଲବଜାର ଛକରେ ବିଜୁ ଯୁବ ଛାତ୍ର ମହିଳା ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପେଟ୍ରୋଲ୍, ଡିଜେଲ ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଅହେତୁକ ଦରବୃଦ୍ଧି ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆହ୍ବାନ କ୍ରମେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଇଂ ରୋହିତ ପୂଜାରୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ଵାବଧାନରେ ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଗୋଲବଜାର ଛକଠାରେ ଶତାଧିକ ବିଜୁ ଯୁବ ଛାତ୍ର ଏବଂ ମହିଳା ଜନତା ଦଳର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଏବଂ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। 

ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦଳର ବିଭିନ୍ନ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜନବିରୋଧୀ ନୀତି ଏବଂ ମହଙ୍ଗାମାରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ବିଫଳତା ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆର୍ଥିକ ସଂକଟରେ ଦେଇ ଗତିକରୁଥିବାରୁ, ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଥିଲା। ଦଳୀୟ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା

ବିଜେପି ଶାସିତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଭିନ୍ନ ନାରା ମାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ଏହା ସହ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ;

୧. ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ତୁରନ୍ତ ହ୍ରାସ କରାଯାଉ।

୨. ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଦର କମାଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ରାହତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ।

୩. ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ।

୪. ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ଲାଗୁଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର ଓ ଏକ୍ସାଇଜ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରାଯାଉ।

୫. ଚାଷୀ, ଶ୍ରମିକ ଓ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ।

ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପ୍ରଦୋଷ ମହାନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ସଭାନେତ୍ରୀ ସଂଯୁକ୍ତା ମେହେର ଏବଂ ଛାତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ପାଢ଼ୀ ଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ବସନ୍ତ ମିଶ୍ର, ବେଣୁଧର ଦାସ, ଏମ୍ ଡି ସନାଉଲା, ଆନନ୍ଦ ବଡ଼ଗୟାନ୍, ସୁରୁବାବୁ ମେହେର, ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଅଶୋକ ପଟେଲ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଥାପା, ଅଜିମ ଅଜୁ, ସଞ୍ଜୀବ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଆର୍ ଶିବ କୁମାର, ଶାନ୍ତନୁ ବଡ଼ପଣ୍ଡା, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ବାଳ, ହର୍ଦିପ ସିଂ ଭୂର୍ଜି, ଅଂଶୁମାନ ବେହେରା, ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସଂପାଦକ ଧର୍ମରାଜ୍ ମରେଇ, ପ୍ରତାପ ତପନ, ସଞ୍ଜୟ ଗୌଡ଼, ଟିଟୁ ସାମଲ, ଅଫତାବ ଆଲମ୍, ସକିର୍ ହୁସେନ, ସଞ୍ଜୟ ବର୍ମା, ଶିବ ସାହୁ, ଦେବାଶିଷ ବାଗ, ଚିନ୍ତା ବାଗ, ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସଂପାଦକ ଅନମୋଲ ଦାସ, ସୋମ ପ୍ରକାଶ ବେହେରା, ବିକି ସିଂ, ବୈଷ୍ଣବ ସାହୁ, ଲୁଲୁ ପ୍ରଧାନ, ବିଜୁ ମହିଳା ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାନେତ୍ରି ଉଷା ପ୍ରଧାନ, ଜୋନ ସଭାନେତ୍ରୀ ସିପ୍ରା ମହାନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ସଂଗୀତା ସ୍ୱାଇଁ, ମମତା ମହାନ୍ତି, ପୁଷ୍ପା ପଣ୍ଡା,ନନ୍ଦିନୀ ପ୍ରଧାନ, ଲିଳିମା ମଲ୍ଲିକ, ସସ୍ମିତା ଦୀପ, ସିବପ୍ରୀୟା ସାହୁ, କୁନ୍ତୀ ସିଂ, ପାର ମୁଣ୍ଡା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭୋଇ, ଜସ୍ମିନ୍ ଖାନ, ସୁଭାଷିନୀ ଓରାମ, ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାଦବ ଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୁବ ଛାତ୍ର ମହିଳା ଜନତା ଦଳର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

Priyambada Rana

