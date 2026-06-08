ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଓ କଥିତ ନିଖୋଜ ଫାଇଲ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (BJD)। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଫାଇଲ୍ ନିଖୋଜ ହେବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଇଛି।
ବିଜେଡି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଫାଇଲ୍ ପ୍ରକୃତରେ ହଜିଯାଇଛି ନା ଜାଣିଶୁଣି ଏହାକୁ ଲୁଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ କୌଣସି ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସରକାର ଫାଇଲ୍ ନିଖୋଜ ହେବାର ନାଟକ କରୁଥାଇପାରନ୍ତି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଫାଇଲ୍ ହଜିଗଲା ନା ମୋହନ ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି ହଜାଇଦେଲେ ?
ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ କଚାଡ଼ି ପକାଇଦେଲେ, ସେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ କେବେ ?
ଏଏସଓଙ୍କୁ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପୁଅ ମାଡ଼ ମାରି ଜୋତା ଚଟାଇଲେ, ତାହାର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଗଲା କୁଆଡେ ?
କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଇ ସରକାର… pic.twitter.com/7JvSVQS4ri
— Biju Janata Dal (@bjd_odisha) June 7, 2026
ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ରିପୋର୍ଟ କେଉଁଠି?
ବିଜେଡି ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ବିବାଦୀୟ ଘଟଣାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ଯେ ସେହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇନାହିଁ। ସେହିପରି ଜଣେ ଏଏସଓଙ୍କୁ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପୁଅ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କିତ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଦଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।
ଦଳର କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ ହେବା ଉଚିତ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ସତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହୋଇପାରିବେ।
ସରକାରଙ୍କ ଜବାବକୁ ଅପେକ୍ଷା:
ବିଜେଡିର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଔପଚାରିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ନୂଆ ଚର୍ଚ୍ଚାର ସୂତ୍ରପାତ କରିଛି।
ରାଜନୈତିକ ମହଳରେ ଏବେ ନଜର ରହିଛି ସରକାରଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଓ ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆସୁଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଉପରେ।