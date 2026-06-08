Add Zee Business As A Preferred Source
App

ନିଖୋଜ ଫାଇଲ୍‌କୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ତେଜ, ସରକାରଙ୍କୁ ବିଜେଡିର ଟାର୍ଗେଟ

ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଓ କଥିତ ନିଖୋଜ ଫାଇଲ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (BJD)। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଫାଇଲ୍ ନିଖୋଜ ହେବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 08, 2026, 07:52 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 07:52 AM IST
ନିଖୋଜ ଫାଇଲ୍‌କୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ତେଜ, ସରକାରଙ୍କୁ ବିଜେଡିର ଟାର୍ଗେଟ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଇସ୍ରାଏଲ ଆକାଶରେ ମିସାଇଲ ଓ ଡ୍ରୋନ୍, ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଗଲେ ନାଗରିକ
israel iran conflict31 min ago
2
heavy rain in odisha54 min ago
3
Today Horoscope1 hr ago
4
top 10 news todayJun 07
5
World bicycle dayJun 07