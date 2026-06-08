Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Bhubaneswar News: ବିଜେଡିରେ ସୁଜାତା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନେଇ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା, ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟଙ୍କ ବଡ଼ ଦାବି

Bhubaneswar News: ବିଜେଡିରେ ସୁଜାତା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନେଇ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା, ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟଙ୍କ ବଡ଼ ଦାବି

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୂର୍ବତନ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ସୁଜାତା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (ବିଜେଡି)ରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସୁଜାତ

Written ByPrabhudatta Moharana
Published: Jun 08, 2026, 01:36 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 01:36 PM IST
Bhubaneswar News: ବିଜେଡିରେ ସୁଜାତା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନେଇ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା, ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟଙ୍କ ବଡ଼ ଦାବି

About the Author

Prabhudatta Moharana

Prabhudatta Moharana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ବିଜେଡିରେ ସୁଜାତା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନେଇ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା, ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟଙ୍କ ବଡ଼ ଦାବି
bhubaneswar news5 min ago
2
OCS Exam55 min ago
3
plane crash1 hr ago
4
Odisha tribal student1 hr ago
5
#OTET1 hr ago