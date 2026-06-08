Bhubaneswar News:ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପୂର୍ବତନ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ସୁଜାତା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (ବିଜେଡି)ରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସୁଜାତା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିଜେଡିରେ ଯୋଗଦାନକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଶତ ପ୍ରତିଶତ ସତ୍ୟ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ସୁଜାତା ଖୁବଶୀଘ୍ର ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବେ ଏବଂ ଦଳ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯୋଗଦାନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦଳରେ ସୁଜାତା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ କେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ, ସେନେଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦଳ ସଭାପତି ନେବେ। ତେବେ ସେ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ। "ଆମେ ରେଡ୍ କାର୍ପେଟ୍ ପକାଇ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। ତାଙ୍କ ଆଗମନରେ ଦଳୀୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ" ବୋଲି ମନ୍ମଥ କହିଛନ୍ତି।
ସୁଜାତା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଦଳୀୟ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିଭିନ୍ନ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ମଥଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ସୁଜାତା ଦଳରେ ଯୋଗଦେଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବଡ଼ ସାଙ୍ଗଠନିକ ପଦବୀ ନେବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦଳର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ବରଂ ସେ ଜଣେ ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଓ ଜନସେବା ପାଇଁ କାମ କରିବେ।
ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଦଳର ଅନେକ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ସୁଜାତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁଭବ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ଦଳକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ସେହିପରି ବିରୋଧୀ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାରେ ସେ ସକ୍ଷମ ହେବେ ବୋଲି ସେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସୁଜାତା ଆସିଲେ କିଛି ନେତା ବା କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯିବ। କିନ୍ତୁ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।