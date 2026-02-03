BJD Appointments: ବିଜେଡିରେ ବଡ଼ ଅଦଳବଦଳ: ଜାଣନ୍ତୁ କାହାକୁ ମିଳିଲା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ୱ

BJD Appointments: ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦଳୀୟ ସଙ୍ଗଠନକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (ବିଜେଡି) ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦଳୀୟ ସଙ୍ଗଠନକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (ବିଜେଡି) ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରି ଦଳରେ ନୂଆ ପ୍ରାଣ ଭରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମୋ।
ଶଙ୍ଖ ଭବନରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏହି ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ପୁରୁଣା ସମସ୍ତ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରୁ ନୂଆ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଦଳର ସ୍ଥିତି ପରଖିବା ଓ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ନଜର ପକାନ୍ତୁ, କେଉଁ ନେତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା କେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ:
୨୦୨୬ ଫେବୃଆରୀ ୩ ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ଚିଠି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ନିଯୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ସାଙ୍ଗଠନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜେଡି ଏବେ ନିଜର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।