Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3097070
Zee OdishaOdisha StateBJD Appointments: ବିଜେଡିରେ ବଡ଼ ଅଦଳବଦଳ: ଜାଣନ୍ତୁ କାହାକୁ ମିଳିଲା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ୱ

BJD Appointments: ବିଜେଡିରେ ବଡ଼ ଅଦଳବଦଳ: ଜାଣନ୍ତୁ କାହାକୁ ମିଳିଲା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ୱ

BJD Appointments: ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦଳୀୟ ସଙ୍ଗଠନକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (ବିଜେଡି) ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। 

 

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Feb 03, 2026, 10:40 PM IST

Trending Photos

BJD Appointments
BJD Appointments

fallbackଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦଳୀୟ ସଙ୍ଗଠନକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (ବିଜେଡି) ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରି ଦଳରେ ନୂଆ ପ୍ରାଣ ଭରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମୋ।

ଶଙ୍ଖ ଭବନରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏହି ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ପୁରୁଣା ସମସ୍ତ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବରୁ ନୂଆ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଦଳର ସ୍ଥିତି ପରଖିବା ଓ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ନଜର ପକାନ୍ତୁ, କେଉଁ ନେତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା କେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ:

Add Zee News as a Preferred Source
  • ଭଦ୍ରକ: ଯୁବ ନେତା ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକ ସାଙ୍ଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ଭାବେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି।
  • ଗଞ୍ଜାମ: ଦଳର ଗଡ଼ କୁହାଯାଉଥିବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ଭଗବାନ ଗାନ୍ତାୟତ ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ।
  • ରାୟଗଡ଼ା: ପି. ଗୌରୀ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ରାୟଗଡ଼ା ସାଙ୍ଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଭାବେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି।
  • ମୟୂରଭଞ୍ଜ-୨: ଏହି ସାଙ୍ଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଭାବେ ରାଇସେନ ମୁର୍ମୁ କାମ କରିବେ।

୨୦୨୬ ଫେବୃଆରୀ ୩ ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ଚିଠି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ନିଯୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ସାଙ୍ଗଠନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜେଡି ଏବେ ନିଜର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।

About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

BJD
BJD Appointments: ବିଜେଡିରେ ବଡ଼ ଅଦଳବଦଳ: ଜାଣନ୍ତୁ କାହାକୁ ମିଳିଲା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ୱ
Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ଦିନତମାମର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
Odisha government
‘କନ୍ୟା ବିବାହ’ ନୁହେଁ, ଆଗ କନ୍ୟାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅ: ସରକାରଙ୍କୁ ବିଜେଡିର ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା
Odisha news
ବଜେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ
Odisha
ବର୍ଜ୍ୟରୁ ସମ୍ପଦ: ଓଡ଼ିଶାର ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯୋଡ଼ିହେଲା ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ