‘କନ୍ୟା ବିବାହ’ ନୁହେଁ, ଆଗ କନ୍ୟାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅ: ସରକାରଙ୍କୁ ବିଜେଡିର ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା

BJD Slams Mohan Majhi Govt: ରାଜ୍ୟରେ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଶାସକ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ । ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ‘ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା’ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରୁଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସୁଥିବା ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାର ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ।
Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଶାସକ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ । ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ‘ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା’ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରୁଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସୁଥିବା ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାର ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ।
ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ଡ. ଲେନିନ ମହାନ୍ତି ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତି ଜରିଆରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶାରେ କନ୍ୟାମାନେ ଆଜି ଅସୁରକ୍ଷିତ । ବିବାହ ଯୋଜନା ଅପେକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ସମ୍ମାନର ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ।
ବିଧାନସଭା ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ ରଖିଥିବା ଲିଖିତ ଉତ୍ତରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବିଜେଡି କହିଛି ଯେ, ଗତ ୧୫ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ ୩୭,୬୧୧ଟି ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ୪୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ । ଦଳର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ୧୮ ମାସର ‘ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ’ ସରକାରରେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ଘଟଣାର ଲମ୍ବା ତାଲିକା
ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଘଟିଥିବା କେତେକ ଅମାନବୀୟ ଘଟଣାକୁ ସୂଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି:
ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମୟରେ ‘ମିଶନ ଶକ୍ତି’ ଜରିଆରେ ମହିଳାମାନେ ସଶକ୍ତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେଡି କହିଛି । ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଦଳ ଦାବି କରିଛି ।
"କନ୍ୟାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନ ରହିଲେ ଯୋଜନାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ । ସରକାର କେବଳ ପ୍ରଚାର ନ କରି ବାସ୍ତବରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ," ବୋଲି ଡ. ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ।