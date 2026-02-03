Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3097006
Zee OdishaOdisha State‘କନ୍ୟା ବିବାହ’ ନୁହେଁ, ଆଗ କନ୍ୟାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅ: ସରକାରଙ୍କୁ ବିଜେଡିର ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା

‘କନ୍ୟା ବିବାହ’ ନୁହେଁ, ଆଗ କନ୍ୟାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅ: ସରକାରଙ୍କୁ ବିଜେଡିର ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା

BJD Slams Mohan Majhi Govt: ରାଜ୍ୟରେ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଶାସକ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ । ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ‘ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା’ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରୁଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସୁଥିବା ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାର ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ।

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Feb 03, 2026, 09:25 PM IST

Trending Photos

ସରକାରଙ୍କୁ ବିଜେଡିର ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା
ସରକାରଙ୍କୁ ବିଜେଡିର ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଶାସକ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ । ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ‘ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନା’ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରୁଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସୁଥିବା ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାର ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ।

ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ଡ. ଲେନିନ ମହାନ୍ତି ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତି ଜରିଆରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶାରେ କନ୍ୟାମାନେ ଆଜି ଅସୁରକ୍ଷିତ । ବିବାହ ଯୋଜନା ଅପେକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ସମ୍ମାନର ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ।

ବିଧାନସଭା ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ ରଖିଥିବା ଲିଖିତ ଉତ୍ତରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବିଜେଡି କହିଛି ଯେ, ଗତ ୧୫ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ ୩୭,୬୧୧ଟି ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ୪୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ । ଦଳର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ୧୮ ମାସର ‘ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ’ ସରକାରରେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।

Add Zee News as a Preferred Source

ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ଘଟଣାର ଲମ୍ବା ତାଲିକା
ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଘଟିଥିବା କେତେକ ଅମାନବୀୟ ଘଟଣାକୁ ସୂଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି:

  • କନ୍ଧମାଳ: ବାଲିଗୁଡ଼ାରେ ନାବାଳିକାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଟେକିନେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ ଓ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍ କରିବାର ଧମକ ।
  • ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଛାତ୍ରୀ: ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା, ବିଷମକଟକ, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଓ ତୁମୁଡ଼ିବନ୍ଧ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳର ସରକାରୀ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲରେ ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ଭଳି ଲଜ୍ୟାଜନକ ଖବର ।
  • ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘଟଣା: ଭରତପୁର ଥାନାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର, କୋରାପୁଟ ଓ କେନ୍ଦୁଝରରେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ଭଳି ଘଟଣା ଉପରେ ଦଳ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।
  • ବିଜେଡିର ଦାବି

ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମୟରେ ‘ମିଶନ ଶକ୍ତି’ ଜରିଆରେ ମହିଳାମାନେ ସଶକ୍ତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେଡି କହିଛି । ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଦଳ ଦାବି କରିଛି ।

"କନ୍ୟାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନ ରହିଲେ ଯୋଜନାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ । ସରକାର କେବଳ ପ୍ରଚାର ନ କରି ବାସ୍ତବରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ," ବୋଲି ଡ. ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ।

About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha government
‘କନ୍ୟା ବିବାହ’ ନୁହେଁ, ଆଗ କନ୍ୟାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅ: ସରକାରଙ୍କୁ ବିଜେଡିର ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା
Odisha news
ବଜେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ
Odisha
ବର୍ଜ୍ୟରୁ ସମ୍ପଦ: ଓଡ଼ିଶାର ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯୋଡ଼ିହେଲା ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ
Yumnam Khemchand Singh
କିଏ ଏହି ୟୁମନାମ ଖେମଚାନ୍ଦ ସିଂହ, ଯାହାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ
Keonjhar New
ପୋଲିସକୁ ଡକାୟତଙ୍କ ଖୋଲା ଚାଲେଞ୍ଜ, ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଲୁଟି ନେଲେ ଟଙ୍କା ଓ ସୁନାଗହଣା