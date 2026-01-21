Naveen Patnaik: ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ ନେଇ ମୁଁହ ଖୋଲିଲେ ନବୀନ, ନାଁ ନେଇ ବର୍ଷିଲେ

Trending Photos
Naveen Patnaik: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନିଲମ୍ବନକୁ ନେଇ ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଁହ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ନାଁ ନ ନେଇ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ନବୀନ। ନାଁ ନ ନେଇ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି କି ପାଟକୁରା ବାସୀଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅବହେଳାରୁ ପାଟକୁରାବାସୀ ଅବହେଳାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ନବୀନ କହିଥିଲେ।
ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ କି ଜଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପାଟକୁରାବାସୀଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପାଟକୁରାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତି ସମୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ପାଟକୁରାବାସୀ ଅବହେଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି। ଦଳରେ ରହି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ ମୁଁ ତାକୁ ଦଳରୁ କାଢିଦିଏ ବୋଲି ନବୀନ କହିଥିଲେ।
ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଭଲ ମୁଖିଆ ଆସିବେ ବୋଲି ନବୀନ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ନବୀନ ନିବାସରେ ପାଟକୁରା ବିଜେଡିର ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ, ନେତା ଓ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଆଜି ନବୀନ ନିବାସ ଆସି ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟି ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ପାଟକୁରା ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦଳରୁ ସସପେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ନବୀନ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯଥାର୍ଥ ଥିଲା। ନବୀନଙ୍କ ସହ ଆମେ ଥିଲୁ , ଅଛୁ ଓ ରହିବୁ ବୋଲି ପାଟକୁରା ଦଳୀୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀ କହିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ନୀତି ଓ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଅଭିଯୋଗରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି। ଦଳୀୟ ଗୁଇନ୍ଦା ଆଧାରରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ସଭାପତିଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା କହିଥିଲେ। ଆଜି ନବୀନଙ୍କୁ ପାଟକୁରା ବିଜେଡିର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି, ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଭେଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି।