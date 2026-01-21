Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3082099
Zee OdishaOdisha StateNaveen Patnaik: ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ ନେଇ ମୁଁହ ଖୋଲିଲେ ନବୀନ, ନାଁ ନେଇ ବର୍ଷିଲେ

Naveen Patnaik: ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ ନେଇ ମୁଁହ ଖୋଲିଲେ ନବୀନ, ନାଁ ନେଇ ବର୍ଷିଲେ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନିଲମ୍ବନକୁ ନେଇ ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଁହ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ନାଁ ନ ନେଇ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ନବୀନ। ନାଁ ନ ନେଇ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି କି ପାଟକୁରା ବାସୀଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅବହେଳାରୁ ପାଟକୁରାବାସୀ ଅବହେଳାର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jan 21, 2026, 08:49 PM IST

Trending Photos

Naveen Patnaik: ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ ନେଇ ମୁଁହ ଖୋଲିଲେ ନବୀନ, ନାଁ ନେଇ ବର୍ଷିଲେ

Naveen Patnaik: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନିଲମ୍ବନକୁ ନେଇ ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଁହ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ନାଁ ନ ନେଇ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ନବୀନ। ନାଁ ନ ନେଇ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି କି ପାଟକୁରା ବାସୀଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅବହେଳାରୁ ପାଟକୁରାବାସୀ ଅବହେଳାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ନବୀନ କହିଥିଲେ। 

ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ କି ଜଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପାଟକୁରାବାସୀଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପାଟକୁରାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତି ସମୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ପାଟକୁରାବାସୀ ଅବହେଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି। ଦଳରେ ରହି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ ମୁଁ ତାକୁ ଦଳରୁ କାଢିଦିଏ ବୋଲି ନବୀନ କହିଥିଲେ। 

ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଭଲ ମୁଖିଆ ଆସିବେ ବୋଲି ନବୀନ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ନବୀନ ନିବାସରେ ପାଟକୁରା ବିଜେଡିର ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ, ନେତା ଓ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଆଜି ନବୀନ ନିବାସ ଆସି ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟି ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ପାଟକୁରା ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦଳରୁ ସସପେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ନବୀନ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯଥାର୍ଥ ଥିଲା। ନବୀନଙ୍କ ସହ ଆମେ ଥିଲୁ , ଅଛୁ ଓ ରହିବୁ ବୋଲି ପାଟକୁରା ଦଳୀୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀ କହିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ନୀତି ଓ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଅଭିଯୋଗରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛନ୍ତି। ଦଳୀୟ ଗୁଇନ୍ଦା ଆଧାରରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ସଭାପତିଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା କହିଥିଲେ। ଆଜି ନବୀନଙ୍କୁ ପାଟକୁରା ବିଜେଡିର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି, ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଭେଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି।

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Naveen Patnaik
Naveen Patnaik: ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ ନେଇ ମୁଁହ ଖୋଲିଲେ ନବୀନ, ନାଁ ନେଇ ବର୍ଷିଲେ
Delhi pollution
Delhi Pollution: ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ
puri news
Srimandira: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର,ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍,ଓ ସାଂସଦ ଶୁଭାଶିଷଙ୍କୁ ଉଡ଼ାଇବାକୁ ଧମକ...
piyush tripathy
ପିୟୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ସରିଗଲା ଟିକେଟ, ଯାତ୍ରାପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହାତାହାତି ପରିସ୍ଥିତି
Top 10 news
Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...