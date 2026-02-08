Odisha News: ନିଖୋଜ ନାବିକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଲା ବିଜେଡି ଟିମ

Trending Photos
Odisha News:ଭଦ୍ରକ: ମଝି ସମୁଦ୍ର ରେ ନାବିକ ନିଖୋଜ ଘଟଣା। ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବିଜେଡି ଟିମ। ନାବିକ ସାର୍ଥକ ମହାପାତ୍ର ନିଖୋଜ ଘଟଣାକୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ଥକଙ୍କ ପତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ। ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧେଶ କ୍ରମେ ଭଦ୍ରକ ବିଜେଡିର ଏକ ଟିମ ସାର୍ଥକ ମହାପାତ୍ର ପରିବାରକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଧାୟକ ତଥା ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ ଓ଼ ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକ ବେନ୍ତାଳ ପଞ୍ଚାୟତ କେଶପୁର ଗୋପାଳବିନ୍ଧା ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ସାର୍ଥକ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।
ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଟୁଇଟ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇଛନ୍ତି । ଏଥି ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଡିଜି ସିପିଙ୍ଗ ଓ଼ ଏକ୍ସଟରନାଲ ଏଫା୍ୟାର୍ସ ମିନଷ୍ଟ୍ରିଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି । ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ଼ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହିତ ନେବା ସହିତ ତୁରନ୍ତ ସାର୍ଥକଙ୍କୁ ଠାଵ କରିବାକୁ ବିଜେଡି ଟିମ ଦାବୀ କରିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ ବି ସାର୍ଥକର ପତ୍ତା ନମିଳିବାକୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛନ୍ତି । ତୁରନ୍ତ କିପରି ସାର୍ଥକଙ୍କ ପତ୍ତା ମିଳିବ ସେ ନେଇ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଦାବୀ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଗତ ଫେବୃଆରୀ 3 ତାରିଖରୁ ସାର୍ଥକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ।
ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସାର୍ଥକ ମର୍ଚ୍ଚଆଣ୍ଟା ନେଭିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଙ୍ଗଲୋ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ କମ୍ପାନୀର ଜାହାଜରେ ସାର୍ଥକ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ । ସେ ଚାଇନାରୁ ଭାୟା ମରିସାସ ହୋଇ ସିଙ୍ଗାପୁର ଫେରୁଥିବା ବେଳେ 3 ତାରିଖ ସକାଳୁ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ।