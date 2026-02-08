Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3102142
Zee OdishaOdisha StateOdisha News: ନିଖୋଜ ନାବିକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଲା ବିଜେଡି ଟିମ

Odisha News: ନିଖୋଜ ନାବିକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଲା ବିଜେଡି ଟିମ

ଭଦ୍ରକ: ମଝି ସମୁଦ୍ର ରେ ନାବିକ ନିଖୋଜ ଘଟଣା। ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବିଜେଡି ଟିମ। ନାବିକ ସାର୍ଥକ ମହାପାତ୍ର ନିଖୋଜ ଘଟଣାକୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ଥକଙ୍କ ପତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ। ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧେଶ କ୍ରମେ ଭଦ୍ରକ ବିଜେଡିର ଏକ ଟିମ ସାର୍ଥକ ମହାପାତ୍ର ପରିବାରକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଚାନ୍ଦବ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Feb 08, 2026, 11:47 AM IST

Trending Photos

Odisha News: ନିଖୋଜ ନାବିକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଲା ବିଜେଡି ଟିମ

Odisha News:ଭଦ୍ରକ: ମଝି ସମୁଦ୍ର ରେ ନାବିକ ନିଖୋଜ ଘଟଣା। ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ବିଜେଡି ଟିମ। ନାବିକ ସାର୍ଥକ ମହାପାତ୍ର ନିଖୋଜ ଘଟଣାକୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ଥକଙ୍କ ପତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ। ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧେଶ କ୍ରମେ ଭଦ୍ରକ ବିଜେଡିର ଏକ ଟିମ ସାର୍ଥକ ମହାପାତ୍ର ପରିବାରକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଧାୟକ ତଥା ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ ଓ଼ ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକ ବେନ୍ତାଳ ପଞ୍ଚାୟତ କେଶପୁର ଗୋପାଳବିନ୍ଧା ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ସାର୍ଥକ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । 

ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଟୁଇଟ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇଛନ୍ତି । ଏଥି ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଡିଜି ସିପିଙ୍ଗ ଓ଼ ଏକ୍ସଟରନାଲ ଏଫା୍ୟାର୍ସ ମିନଷ୍ଟ୍ରିଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି । ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ଼ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହିତ ନେବା ସହିତ ତୁରନ୍ତ ସାର୍ଥକଙ୍କୁ ଠାଵ କରିବାକୁ ବିଜେଡି ଟିମ ଦାବୀ କରିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ ବି ସାର୍ଥକର ପତ୍ତା ନମିଳିବାକୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛନ୍ତି । ତୁରନ୍ତ କିପରି ସାର୍ଥକଙ୍କ ପତ୍ତା ମିଳିବ ସେ ନେଇ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଦାବୀ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଗତ ଫେବୃଆରୀ 3 ତାରିଖରୁ ସାର୍ଥକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । 

ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସାର୍ଥକ ମର୍ଚ୍ଚଆଣ୍ଟା ନେଭିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଙ୍ଗଲୋ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ କମ୍ପାନୀର ଜାହାଜରେ ସାର୍ଥକ ନିଯୁକ୍ତ ଥିଲେ । ସେ ଚାଇନାରୁ ଭାୟା ମରିସାସ ହୋଇ ସିଙ୍ଗାପୁର ଫେରୁଥିବା ବେଳେ 3 ତାରିଖ ସକାଳୁ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । 

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha news
Odisha News: ନିଖୋଜ ନାବିକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଲା ବିଜେଡି ଟିମ
bangladesh
ବାଂଲାଦେଶରେ ଆଉ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ଆୱାମୀ ଲିଗର ନେତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଟାର୍ଗେଟ କାହିଁକି
Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
Gujurat Police
୨୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ପାଇଁ ୩୦ ବର୍ଷର କାରାଦଣ୍ଡ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପରଦିନ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ
Surajkund Accident
ହରିଆଣାର ସୁରଜକୁଣ୍ଡରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ରାମଦୋଳୀ, ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ