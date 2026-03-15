Zee OdishaOdisha State

BJP MLA:ପାରାଦୀପରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କ ମେଳି

ଭୁବନେଶ୍ୱର:ରାତି ପାହିଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ। ନିର୍ବାଚନରେ ଘୋଡ଼ା ବେପାର ଓ କ୍ରସ ଭୋଟିଂକୁ ନେଇ ସବୁ ଦଳ ଏବେ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟସଭାର ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ପାରାଦୀପରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କ ମେଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।। ଶନିବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରୀରେ ପାରାଦୀପ ମେରାଇନ ଡ୍ରାଇଭରେ ଥିବା ମେ ଫେୟାର ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ବିଜେପି ବିଧାୟକ। ତିନୋଟ

Written By  Prabhudatta Moharana|Reported By: Narayan Behera|Last Updated: Mar 15, 2026, 08:12 AM IST

BJP MLA:ପାରାଦୀପରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କ ମେଳି

BJP MLA:ଭୁବନେଶ୍ୱର:ରାତି ପାହିଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ। ନିର୍ବାଚନରେ ଘୋଡ଼ା ବେପାର ଓ କ୍ରସ ଭୋଟିଂକୁ ନେଇ ସବୁ ଦଳ ଏବେ ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟସଭାର ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ପାରାଦୀପରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କ ମେଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।। ଶନିବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରୀରେ ପାରାଦୀପ ମେରାଇନ ଡ୍ରାଇଭରେ ଥିବା ମେ ଫେୟାର ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ବିଜେପି ବିଧାୟକ। ତିନୋଟି ବସ ଯୋଗେ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ରାତି ପ୍ରାୟ ୧ଟା ସମୟରେ ପାରାଦୀପସ୍ଥିତ ମେଫେୟାର ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିଧାୟକମାନେ ମେ ଫେୟାରରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ବାଜା ବଜାଇ, ବାଣ ଫୁଟାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରିଥିଲେ।

ସେପଟେ ଏହି ବିଧାୟକମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ହୋଟେଲ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ହୋଟେଲ ନିକଟରେ ମଧ୍ଯ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବସକୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଏସକର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ପାରାଦୀପ ପର୍ଯ୍ଯନ୍ତ ଅଣା ଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ନିଜ ଦଳର ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ରିସର୍ଟ ପଲିଟିକ୍ସରେ କଂଗ୍ରେସ ପରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ବିଜେପି ।

ସେପଟେ ଏଠାରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବା ନେଇ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ। ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ କେମିତି ଭୋଟ୍ ଦିଆଯିବ ତାର ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ। ଏନେଇ ପାରାଦୀପ ରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବିଜେପି ର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ। ଏହା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଶାସନରେ ଥିବା ବିଜେପିର ଅଧିକାଂଶ ବିଧାୟକ ନୂଆ କରି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର ସେମାନେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। 

ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଚତୁର୍ଥ ଆସନକୁ ନେଇ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟରେ ବଳ କଷାକଷି ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ପ୍ରତିଟି ବିଧାୟକଙ୍କ ଭୋଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ, ତାହା ସଂପ୍ରତି ରାଜନୀତିକୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ବି ଭୋଟ୍ ଯେମିତି ନାକଚ ନ ହୁଏ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଜେପି ନିଜ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ପାଇଁ ପାରାଦୀପ ରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବିଜେପି ର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ। ଦଳୀୟ ସଭାପତିଙ୍କଠୁ ନେଇ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପାରାଦୀପରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। 

ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଦୁଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କିପରି ଭୋଟ ଦିଆଯିବ ସନେଇ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ । ଟ୍ରେନିଂ ପରେ ସବୁ ବିଧାୟକ ସୋମବାର ସକାଳେ ବିଧାୟକ ମାନେ ସିଧା ବସ ଯୋଗେ ଆସି ବିଧାନସଭା ରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନେ ଭୋଟଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ତେବେ ପାରାଦୀପ ରେ ବିଜେପି ଦଳର ବିଧାୟକମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପାରାଦୀପ ରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପାରାଦୀପ ବିଜେପି ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନେ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରିବା ସହିତ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Commercial LPG
Commercial LPG: ୨୯ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଗ୍ୟାସ ବିକ୍ରି, ଏପରି କରନ୍ତୁ ବୁକିଂ
Charikandha
ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରୁଛି ମୌଳିକ ଓ ସତ୍ୟ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ସିନେମା ‘ଚାରିକାନ୍ଧ’
namo bharat train
ଟୁଇନ୍ ସିଟିରେ ପ୍ରତି ଅଧ ଘଣ୍ଟାରେ ଚାଲିବ ନମୋ ଟ୍ରେନ !
top 10 news today
Top 10 News: ଟୁଇନ ସିଟିରେ ଚାଲିବ ନମୋ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍, ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
Oil Crisis
Oil Crisis: ତେଲ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଜୁଝୁଛି ଦେଶ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମାରୁ ୩୦ ପ୍ରତିଶତ୍