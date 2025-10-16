Nuapada ByPoll: ନୂଆପଡ଼ା ଉପ ନିର୍ବାଚନ: ବିଜେପି ଜାରି କଲା ୪୦ ଜଣିଆ ତାରକା ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକା, ୩ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ୩ ସିନେ ଷ୍ଟାର ସାମିଲ

Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନୂଆପଡ଼ା ଉପ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ୪୦ ଜଣିଆ ତାରକା ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକା ଜାରି କରିଛି। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରର ଶୀର୍ଷରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ତାଲିକାରେ ୩ ଜଣ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ଦଳ। ନୂଆପଡ଼ା ପ୍ରଚାରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ସିନେ ତାରକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦିଗପହଣ୍ଡି ବିଧାୟକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, କୋରେଇ ବିଧାୟକ ଆକାଶ ଦାସନାୟକ ଓ ଓଲିଉଡ଼ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଏହି ତାଲିକାରେ ରହିଛନ୍ତି।
ନଜର ପକାନ୍ତୁ ପୂରା ତାଲିକା ଉପରେ:
ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ମନମୋହନ ସାମଲ, ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି
ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ
ଜୁଏଲ ଓରାମ
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ
ବିଷ୍ଣୁ ଦେଓ ସାଏ
ସୁନୀଲ ବଂଶଲ
ବୈଜୟନ୍ତ ଜୟ ପଣ୍ଡା
ବିଜୟପାଲ ସିଂହ ତୋମାର
ଲତା ଉସେଣ୍ଡି
କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଦେଓ
ପ୍ରଭାତି ପରିଡା
ଅରୁଣ ସାଓ
ସୁରେଶ ପୁଜାରୀ
ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ
ଡ. ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର
ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର
ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା
ସମୀର ମହାନ୍ତି
ବ୍ରିଜମୋହନ ଅଗ୍ରୱାଲ
ସଂଗୀତା କୁମାରୀ ସିଂହଦେଓ
ରବି ନାରାୟଣ ନାଏକ
ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ
ଡ. ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ
ଗୁରୁ ଖୁସୱନ୍ତ ସାହେବ
ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ
ସୁଜିତ କୁମାର
ରୁପକୁମାରୀ ଚୌଧୂରୀ
ମାଳବିକା ଦେବୀ
ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ
ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର
ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି
ଆକାଶ ଦାସନାୟକ
ମାନସ କୁମାର ମହାନ୍ତି
ରଞ୍ଜନ କୁମାର ପଟେଲ
ଅନୁଜ ଶର୍ମା
ରୋହିତ ସାହୁ
ଯୋଗେଶ୍ୱର ରାଜୁ ସିହ୍ନା
ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଗ
ସନତ କୁମାର ଗଡତିଆ