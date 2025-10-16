Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2964097
Zee OdishaOdisha State

Nuapada ByPoll: ନୂଆପଡ଼ା ଉପ ନିର୍ବାଚନ: ବିଜେପି ଜାରି କଲା ୪୦ ଜଣିଆ ତାରକା ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକା, ୩ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ୩ ସିନେ ଷ୍ଟାର ସାମିଲ

ନୂଆପଡ଼ା ଉପ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ୪୦ ଜଣିଆ ତାରକା ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକା ଜାରି କରିଛି। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରର ଶୀର୍ଷରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି।  ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ତାଲିକାରେ ୩ ଜଣ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Oct 16, 2025, 01:38 PM IST

Trending Photos

Nuapada ByPoll: ନୂଆପଡ଼ା ଉପ ନିର୍ବାଚନ: ବିଜେପି ଜାରି କଲା ୪୦ ଜଣିଆ ତାରକା ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକା, ୩ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ୩ ସିନେ ଷ୍ଟାର ସାମିଲ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନୂଆପଡ଼ା ଉପ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ୪୦ ଜଣିଆ ତାରକା ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକା ଜାରି କରିଛି। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରର ଶୀର୍ଷରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। 

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ତାଲିକାରେ ୩ ଜଣ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ଦଳ। ନୂଆପଡ଼ା ପ୍ରଚାରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ସିନେ ତାରକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦିଗପହଣ୍ଡି ବିଧାୟକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, କୋରେଇ ବିଧାୟକ ଆକାଶ ଦାସନାୟକ ଓ ଓଲିଉଡ଼ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଏହି ତାଲିକାରେ ରହିଛନ୍ତି। 

ନଜର ପକାନ୍ତୁ ପୂରା ତାଲିକା ଉପରେ:
ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ମନମୋହନ ସାମଲ, ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି
ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ
ଜୁଏଲ ଓରାମ
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ
ବିଷ୍ଣୁ ଦେଓ ସାଏ
ସୁନୀଲ ବଂଶଲ
ବୈଜୟନ୍ତ ଜୟ ପଣ୍ଡା
ବିଜୟପାଲ ସିଂହ ତୋମାର
ଲତା ଉସେଣ୍ଡି
କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଦେଓ
ପ୍ରଭାତି ପରିଡା
ଅରୁଣ ସାଓ
ସୁରେଶ ପୁଜାରୀ
ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ
ଡ. ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର
ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର
ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା
ସମୀର ମହାନ୍ତି
ବ୍ରିଜମୋହନ ଅଗ୍ରୱାଲ
ସଂଗୀତା କୁମାରୀ ସିଂହଦେଓ
ରବି ନାରାୟଣ ନାଏକ
ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ
ଡ. ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ
ଗୁରୁ ଖୁସୱନ୍ତ ସାହେବ
ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ
ସୁଜିତ କୁମାର
ରୁପକୁମାରୀ ଚୌଧୂରୀ
ମାଳବିକା ଦେବୀ
ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ
ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର
ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି
ଆକାଶ ଦାସନାୟକ
ମାନସ କୁମାର ମହାନ୍ତି
ରଞ୍ଜନ କୁମାର ପଟେଲ
ଅନୁଜ ଶର୍ମା
ରୋହିତ ସାହୁ
ଯୋଗେଶ୍ୱର ରାଜୁ ସିହ୍ନା
ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଗ
ସନତ କୁମାର ଗଡତିଆ

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

crime news
Crime news: ଘର ଭିତରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକୁଳି ପକାଇ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଲେ ଜ୍ବାଇଁ
DA Hike Odisha
ବଢ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା: ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ପାଇବେ ୩% ଅଧିକ
Pakistan War News
ଯୁଦ୍ଧ ବିରାମ ପରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ବିଷ ଓଗାଳିଲା ପାକିସ୍ତାନ
road accident
Road Accident: ବାଡ଼ମେରରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା, ୪ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ
Naveen Patnaik
Happy birth day Naveen Patnaik: ୮୦ ବର୍ଷରେ ପାଦ ଥାପିଲେ ନବୀନ