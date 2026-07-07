Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha Politics: ତେଜିଲା ପଖାଳ ରାଜନୀତି! ବିଜେପିର ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଝଡ଼

ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ, ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ବିରୋଧ କରି ବିଜେଡି ରାଜନୀତି କରୁଛି। ସେହିସହ ବିଜେପି ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଅମଳରେ ଝୋଟ ବ୍ୟାଗ ବଣ୍ଟନ ଯୋଜନାରେ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୨୪୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦୋହରାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 07, 2026, 07:06 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 07:06 AM IST
Odisha Politics: ତେଜିଲା ପଖାଳ ରାଜନୀତି! ବିଜେପିର ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଝଡ଼

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ସକ୍ରିୟ ଲଘୁଚାପ, ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି...
weather report13 min ago
2
top 10 news todayJul 06
3
Odia NewsJul 06
4
Odia NewsJul 06
5
Odia NewsJul 06