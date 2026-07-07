Odisha Politics: ତେଜିଲା ପଖାଳ ରାଜନୀତି! ବିଜେପିର ପୋଷ୍ଟକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଝଡ଼

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ପଖାଳକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ନୂଆ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ପଖାଳକୁ ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟରେ ଆରୋପ-ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶାର ଅଫିସିଆଲ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପେଜରେ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରତୀକ ପଖାଳକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପରିଚିତ କରାଇବା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ, ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ବିରୋଧ କରି ବିଜେଡି ରାଜନୀତି କରୁଛି। ସେହିସହ ବିଜେପି ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଅମଳରେ ଝୋଟ ବ୍ୟାଗ ବଣ୍ଟନ ଯୋଜନାରେ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୨୪୭ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦୋହରାଇଛି।
'ପଖାଳ ପରବ' ନା 'ବିରିୟାନୀ ପରବ'?
ଅସ୍ମିତା ମାଟିରେ ମିଶିଲା, ବିଜେପି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟିଲା।#OdiaAsmita #PakhalaDibas #BJPAntiOdisha #ହଟାଅବିଜେପି #JababMaguchiOdisha pic.twitter.com/pGBbNjtTf4
— Biju Janata Dal (@bjd_odisha) July 5, 2026
ଅନ୍ୟପଟେ, ବିଜେପିର ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମିଶ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେତେକ ୟୁଜର୍ ପଖାଳକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପରିଚୟ ମିଳିବାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବାବେଳେ, ଅନ୍ୟମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ, ନିଯୁକ୍ତି, ଶିକ୍ଷା, ରାସ୍ତାଘାଟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜନସମସ୍ୟାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। କେତେକ ୟୁଜର୍ ପଖାଳ ଆୟୋଜନରେ ହୋଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି।
ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରାଣ ପଖାଳକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପରିଚିତ କରାଇବା ଓ ଗିନିଜ୍ ୱର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୌରବର ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ସହି ନପାରି ବିଜେଡି ଶୁଖିଲା ରାଜନୀତି କରୁଛି । ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଧନରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟାଗ ବାଣ୍ଟି ଝୋଟ ବ୍ୟାଗକୁ ଅଧିକ ବିଲ୍… pic.twitter.com/OWIcJdKJPa
— BJP Odisha (@BJP4Odisha) July 6, 2026
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଔପଚାରିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିବା ବାକି ରହିଛି। ପଖାଳର ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇପାରେ।