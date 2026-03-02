ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ: ୩ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବ ବିଜେପି, ଚତୁର୍ଥ ସିଟ୍‌ ପାଇଁ ବଢୁଛି ସସପେନ୍ସ

Rajya Sabha polls: ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟସଭା ରାଜନୀତି ଏବେ ବେଶ୍ ସରଗରମ। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୬ରେ ଖାଲି ପଡୁଥିବା ୪ଟି ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ, ଶାସକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ଏଥର ୩ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟସଭା ରାଜନୀତି ଏବେ ବେଶ୍ ସରଗରମ। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୬ରେ ଖାଲି ପଡୁଥିବା ୪ଟି ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ, ଶାସକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ଏଥର ୩ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଆଜି ରାଜଧାନୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ବୈଠକରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ନେଇ ମାନସମନ୍ଥନ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ ତାରିଖରେ ବିଜେପିର ତିନି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେମାନଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଦଳର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ସଂଖ୍ୟା ଗଣିତ କ’ଣ କହୁଛି?
ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ, ବିଜେପି ପାଖରେ ଏବେ ୭୯ ଜଣ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ୩ ଜଣ ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ଦଳ ସହ ରହିଛି। ଏହି ଆଧାରରେ ଦୁଇଟି ଆସନରେ ବିଜେପିର ବିଜୟ ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ। ସେହିଭଳି ୪୮ ବିଧାୟକ ଥିବା ବିଜେଡି ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜିତାଇବା ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି।
ଚତୁର୍ଥ ଆସନ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ:
ସବୁଠୁ ରୋଚକ କଥା ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ଆସନ। ଏହି ଆସନ ପାଇଁ ନା ବିଜେପି ପାଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ନା ବିଜେଡି ପାଖରେ। ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ହୋତାଙ୍କୁ ‘ସାଧାରଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ’ (Common Candidate) ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ୩ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ, ଚତୁର୍ଥ ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେବା ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଏପ୍ରିଲ ୨ ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ନିରଞ୍ଜନ ବିଷି, ମୁନ୍ନା ଖାନ୍, ସୁଜିତ କୁମାର ଓ ମମତା ମହାନ୍ତଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା, ଏହି ରଜନୈତିକ ଦାବାଖେଳରେ କିଏ ବାଜି ମାରୁଛି।