Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Bhubaneswar Crime News: ଫେସ୍‌ବୁକ୍‌ ଲାଇଭ୍‌ରେ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀରେ ଫୁଟିଲା ଗୁଳି,୫ ଆହତ

Bhubaneswar Crime News: ଫେସ୍‌ବୁକ୍‌ ଲାଇଭ୍‌ରେ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀରେ ଫୁଟିଲା ଗୁଳି,୫ ଆହତ

Bhubaneswar Crime News: ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରର ଭରତପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଘାଟିକିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ବିସର୍ଜନ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ଏକ ଫେସବୁକ୍ ଲାଇଭ୍ ଭିଡିଓକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ହୋଇଥିବା ବିବାଦ ହିଂସାତ୍ମକ ରୂପ ନେବା ପରେ ଉତ୍ତେଜନା ବଢିଥିଲା। ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।

Written ByNarmada Behera
Published: Sep 21, 2026, 11:23 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 11:23 PM IST
Bhubaneswar Crime News: ଫେସ୍‌ବୁକ୍‌ ଲାଇଭ୍‌ରେ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀରେ ଫୁଟିଲା ଗୁଳି,୫ ଆହତ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News Today: ବାତ୍ୟା ନୁହେଁ ଗଭୀର ଅବପାତର ରୂପ ନେବ ଲଘୁଚାପ, ରାଜ୍ୟର ୧୧ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବ
2
3
4
5