Bhubaneswar Crime News: ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରର ଭରତପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଘାଟିକିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ବିସର୍ଜନ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ଏକ ଫେସବୁକ୍ ଲାଇଭ୍ ଭିଡିଓକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ହୋଇଥିବା ବିବାଦ ହିଂସାତ୍ମକ ରୂପ ନେବା ପରେ ଉତ୍ତେଜନା ବଢିଥିଲା। ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତକାଲି ଜଣେ ଯୁବକ ଫେସବୁକ୍ରେ ଲାଇଭ୍ ଆସି ଏକ ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ କହିବା ବେଳେ କଥିତ ଭାବେ ଜାତିଗତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଭିଡିଓଟି ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ ବିପକ୍ଷ ଗୋଷ୍ଠୀର କିଛି ସଦସ୍ୟ ଘାଟିକିଆରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଯୁବକ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ।
ଏହା ପରେ, ସେହି ଫେସବୁକ୍ ଲାଇଭ୍କୁ ନେଇ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ପାଣ୍ଡାଲ ନିକଟରେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ସଂଘର୍ଷ ଓ ମାରପିଟ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା କିଛି ବାହାର ଲୋକ କଥିତ ଭାବେ ଦୁଇ ରାଉଣ୍ଡ ଖାଲି ଗୁଳି (blank shots) ଚଳାଇବା ସହ ଅନେକ ଯୁବକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାଣଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ସିସିଟିଭି (CCTV) ଫୁଟେଜ୍ ଜବତ କରିଛି ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ଓ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ତନାଘନା ଚଳାଇଛି।