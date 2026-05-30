SIR: ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ ବା SIR ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ଘରକୁ ଘର ବୁଲିବେ BLO। ପୁରୀରେ ପ୍ରେସ ବାର୍ତ୍ତା ରଖିଲେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ। SIR ର ଆମ୍ବାସାଡର ଥିବା ବାଲୁକାଶିଳ୍ପୀ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ବାଲୁକା କଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଗତ ୨୦ ମେ ରୁ ରାଜ୍ୟରେ SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏକମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ୯୫ ପ୍ରତିଶତ ମ୍ୟାପିଙ୍ଗ ସରିଛି। ତେବେ ଆଜି ଠାରୁ ୨୮ ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା।ଦୁଇଟି ଫର୍ମ ଭରିବେ ସମସ୍ତ ନାଗରିକ।ପୁରୀରୁରୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
୨୮ ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡୋର୍ ଡୋର୍ ଟୁ କ୍ୟାମ୍ପେନ ହେବ,୫ଜୁଲାଇରେ ଏକ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ।କୌଣସି ଆପତ୍ତି ଥିଲେ ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ୪ ଅଗଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୬ ରେ ଫାଇନାଲ ରୋଲ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଯେଉଁମାନେ ଉପଲବ୍ଧ ନରହିବେ,ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭୋଟର ଏହି ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବେ। ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଏହାର ହିଅରିଙ୍ଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାରବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି। ଯୋଗ୍ୟ ହେବାପାଇଁ ,ଭାରତରେ ନାଗରିକ ହୋଇଥିବା ସହ ୧୮ ବର୍ଷର ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ,ସାଧାରଣରେ ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀ ରେ ରହି ଆସୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ।ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଯୋଗ୍ୟ ନହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ୪ ଟି ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଲେ ଫାଇନାଲ ରୋଲ୍ ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାଗରିକ।
ସେପଟେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏସ ଆଇ ଆର ରେ ୧୬୦୯ ବୁଥ ପାଇଁ ବିଏଲଓ ଙ୍କ ସହ ୧୬୧ ସୁପରଭାଇଜର ମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଥରେ ବିଏଲଏ ଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି।ଆପତ୍ତି ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ୬ଜଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋରାଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଧିକାରୀ ବା ଇଆରଓ ଏବଂ ୩୧ ଜଣ ଏଇଆରଓ ଦାୟିତ୍ୱ ରେ ରହିବେ।
ମେ ୨୭ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୧୩୮୭୯୩୦ ରହିଛି। ୭,୧୩,୦୩୦ ପୁରୁଷ , ୬୭,୪୮୨୦ ମହିଳା ଓ ୮୦ ଜଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୋଟର ରହିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ୧୮ ରୁ ୧୯ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଯୁବ ଭୋଟର ଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୨୪୫୨୦ରହିଛି।ସେହିପରି ୮୫ବର୍ଷ ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୧୬,୭୩୬ ଜଣ,ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୧୭୬୭୭ ରହିଛି।