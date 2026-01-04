Advertisement
Odisha News: ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜିତ

Odisha News: ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜିତ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭବାନୀପାଟଣାର ଓଡ଼ିଶା ବ୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରେ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରିଛି। ଏଥିରେ ଆଲୁମିନିୟମ କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀ, ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଯୋଗୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ସାହଜନକ ଭାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବାବେଳେ ମାତ୍ର ଏକ ଦିନରେ ମୋଟ ୨୪୭ ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଅଭିଯାନ କଳାହାଣ୍

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jan 04, 2026, 12:49 PM IST

Odisha News: ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜିତ

Odisha News: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭବାନୀପାଟଣାର ଓଡ଼ିଶା ବ୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରେ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରିଛି। ଏଥିରେ ଆଲୁମିନିୟମ କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀ, ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଯୋଗୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ସାହଜନକ ଭାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବାବେଳେ ମାତ୍ର ଏକ ଦିନରେ ମୋଟ ୨୪୭ ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଅଭିଯାନ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ରୋଗୀ ସେବାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀର ନିରନ୍ତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି ।

ବେଦାନ୍ତ ଆଲୁମିନା ବିଜନେସର ସିଇଓ, ପ୍ରଣବ କୁମାର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ସଫଳ ରକ୍ତଦାନ ଅଭିଯାନ ଆମର ମୂଳ ଦର୍ଶନର ଏକ ପ୍ରମାଣ, ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସମ୍ପଦ। ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ସୀମା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଜୀବନର ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀର ନିରନ୍ତର ପ୍ରଗତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛୁ । ”

ବେଦାନ୍ତ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ର ଗୋଷ୍ଠୀ ବିକାଶ ପ୍ରୟାସରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏକ ମୂଳଦୁଆ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବେଦାନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ବାର୍ଷିକ ୬୭,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି । ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ‘ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରୋଗ୍ୟ’ ମାଧ୍ୟମରେ, କମ୍ପାନୀ ୨୦୨୪-୨୫ ବର୍ଷ ରେ ୬୬୦ ରୁ ଅଧିକ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ପରିଚାଳନା କରିଥିଲା, ଯାହା ଦୁର୍ଗମ ଗ୍ରାମଗୁଡିକରେ ୨୦,୫୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଘର ଦୁଆର ପାଖରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ନିରାକରଣ ସହିତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ରୋଗ 
ପ୍ରତିରୋଧ ଉପରେ ୬୮୦ ସଚେତନତା ଅଧିବେଶନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ୧୫,୦୦୦ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା। 

ବେଦାନ୍ତ ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ଜୀବିକା ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ବିକାଶ ସହଯୋଗୀ ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛି। ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୁଡିକ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି, କମ୍ପାନୀ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଏହାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ-ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ଆଡକୁ ଆଗେଇ ନିଏ, ଯାହା ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସହଭାଗୀ ବାସ୍ତବତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ।

