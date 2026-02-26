ସହରବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ BMCର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ: ଏବେ ସବୁ ହୋର୍ଡିଂ ପାଇଁ ‘ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଇନସୁରାନ୍ସ’ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ

BMC: ରାଜଧାନୀର ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଲାଗିଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଜ୍ଞାପନ ହୋର୍ଡିଂକୁ ନେଇ ଏବେ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ (BMC)।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀର ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଲାଗିଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଜ୍ଞାପନ ହୋର୍ଡିଂକୁ ନେଇ ଏବେ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ (BMC)। ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଣିକି ସବୁ ହୋର୍ଡିଂ ପାଇଁ ‘ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଇନସୁରାନ୍ସ’ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁବାର BMC କମିଶନର ଚଞ୍ଚଳ ରାଣାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
କାହିଁକି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି?
ଅନେକ ସମୟରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣରୁ ହୋର୍ଡିଂ ଖସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟେ, ତେବେ ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷତିପୂରଣ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ବୀମା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଜ୍ଞାପନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ।
ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର (Stability Certificate) ଲୋଡ଼ା
ଖାଲି ବୀମା ନୁହେଁ, ସହରରେ ଲାଗିଥିବା ପୁରୁଣା ଓ ନୂଆ ସବୁ ହୋର୍ଡିଂ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ସମସ୍ତ ବିଜ୍ଞାପନ ଏଜେନ୍ସିଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ହୋର୍ଡିଂର 'ଷ୍ଟାବିଲିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍' ଦାଖଲ କରିବାକୁ BMC ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଏହି ଢାଞ୍ଚାଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଏଜେନ୍ସିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଡ଼ା ନିୟମ:
ବୈଠକରେ ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର ରତ୍ନାକର ସାହୁ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ଡେପୁଟି କମିଶନର ଅଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଏଜେନ୍ସି ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି:
ରାଜଧାନୀକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଏବଂ ବିପଦମୁକ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ BMC ର ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ସାଧାରଣରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି।