ଜଙ୍ଗଲରୁ ମିଳିଲା ପ୍ରେମୀଜୁଗଳଙ୍କ ମୃତଦେହ, ଛାନଭିନ୍ କରୁଛି ପୋଲିସ୍

କୋରାପୁଟ: ପଟ୍ଟାଙ୍ଗି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପେଟୁରୁ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତର କପାଟିଗୁଡା ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତ ଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଉଭୟ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଆନ୍ଧ୍ର - ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତ ସୁଙ୍କି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଯୁବତୀଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଝିଅକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ରାଲେଗଡା ପଞ୍ଚାୟତର ସାନ ଲମତାପାଡୁ ଗ୍ରାମର ଯୁବତୀ ନିଲାମା ଯାନୀ (୩୨) ଓ ପେଟୁରୁ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତର ଜଗନ୍ନାଥ ଦୁଷୁରୀ (୩୩) ଉଭୟେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଘଟଣା ଘଟିବା ପୂର୍ବ ଦିନ ପରିବାର ସହିତ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରିବା ପରେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ନିଜ ରୁମକୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ । ସେହିପରି ପରିବାର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ରୁମରେ ସୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ସକାଳୁ ଝିଅକୁ ନ ଦେଖିବାରୁ ଶୋଇଥିବା ରୁମକୁ ଯାଇ ଝିଅକୁ ନ ପାଇବାରୁ ଚାରିଆଡେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ। ୨୧ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଝିଅ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଫୋନରୁ ଝିଅର ଭାଇର ଫୋନକୁ ଆସିଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ବେକରେ ରସି ଲଗାଇ କପାଟିଗୁଡା ଜଙ୍ଗଲରେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଫୋନ ଆସିଥିଲା। ଏହା ପରେ ପରିବାର ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ମିଶି ଘଟଣା ସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଉଭୟ ଝିଅ ଓ ପୁଅଙ୍କ ମୃତ ଦେହ ଦେଖିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଉଭୟ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସୁଙ୍କି ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା।
ଖବର ପାଇ ସୁଙ୍କି ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁଇ ମୃତ ଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା । ପଟ୍ଟାଙ୍ଗି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ନିମନ୍ତେ ପଠାଯାଇଥିଲା । ଏଥି ସହିତ ଫୋରେଂସିକ ଟିମ ଓ ପୋଲିସ ମିଳିତ ଭାବେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ଉଭୟ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଶବ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।
ରିପୋର୍ଟ- ନିରଜ ଶତପଥୀ