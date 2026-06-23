Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଜଙ୍ଗଲରୁ ମିଳିଲା ପ୍ରେମୀଜୁଗଳଙ୍କ ମୃତଦେହ, ଛାନଭିନ୍ କରୁଛି ପୋଲିସ୍

ସୁଙ୍କି ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁଇ ମୃତ ଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା । ପଟ୍ଟାଙ୍ଗି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ନିମନ୍ତେ ପଠାଯାଇଥିଲା । ଏଥି ସହିତ ଫୋରେଂସିକ ଟିମ ଓ ପୋଲିସ ମିଳିତ ଭାବେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 23, 2026, 06:54 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 06:54 PM IST
ଜଙ୍ଗଲରୁ ମିଳିଲା ପ୍ରେମୀଜୁଗଳଙ୍କ ମୃତଦେହ, ଛାନଭିନ୍ କରୁଛି ପୋଲିସ୍

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
E20 Fuel Impact: ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ରହିବ ତ? E20 ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ...
Ethanol Blending India1 hr ago
2
Odia News1 hr ago
3
Odisha news1 hr ago
4
jollywood1 hr ago
5
Ryagada Mob Violence2 hrs ago