Odisha News: କନ୍ୟା ରତ୍ନଙ୍କୁ ପାଇଲଟ କରିବା ପାଇଁ ବୋଇଙ୍ଗ ଷ୍ଟେମ ଲାବ୍ରୋଟୋରୀର ଉଦଘାଟନ

ପାଇଲଟ ହେବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ଏହି ସ୍କୁଲର ଷ୍ଟେମ ଲ୍ୟାବରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ୪୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବେ ଏବଂ ବୋଇଂ କମ୍ପାନୀ ୪୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବେ। ଦେଶରେ ଝିଅ ପାଇଲଟ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଇଂ କମ୍ପାନୀକୁ ଦାୟିତ୍ଵ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କହିଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ୧୮ଟି ଅଟଳ ଟିଙ୍କରିଂ ଲ୍ୟାବ ଅଛି । ଭାରତରେ ୧୦ହଜାର ଟିଙ୍କରିଂ ଲ୍ୟାବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ୫୦ ହଜାର ଟିଙ୍କରିଂ ଲ୍ୟାବ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ଭାରତରେ ୨୫୦୦ ସିଭିଲ ସେକ୍ଟର ଏରୋପ୍ଲେନ ଅଛି।
Trending Photos
Odisha News: ଶନିବାର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲର ବାର୍ଷିକୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ,ଓଡିଶା ସରକାର ଶ୍ରୀ ରବିନରାୟଣ ନାୟକଙ୍କ ଗରିମାମୟ ଉପସ୍ଥିତରେ ସମ୍ବଲପୁର ର ସି. ଏସ ବି ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ଠାରେ ନୂତନ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ଷ୍ଟେମ ଲାବ୍ରୋଟୋରୀର ଶୁଭଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯୋଗ ଦେଇ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା ଙ୍କ ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ଯୋଗୁ ଏହି ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ଯଥାର୍ଥତାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛି ବୋଲି କହି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ।
ଏହି ସ୍କୁଲରେ ୫୪୧ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଷଷ୍ଠରୁ ଦଶମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍କୁଲରେ ଦ୍ଵାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ। ୨୦୩୬ ବେଳକୁ ଏହି ସ୍କୁଲ ୨୦୦ ବର୍ଷ ପୂରଣ କରୁଥିବ । ଆଗାମୀ ୨୫ ବର୍ଷ ଏହି ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ଵ ପୂର୍ଣ, ତେଣୁ ଏହି ସ୍କୁଲ ର ଶ୍ରୀମନ୍ତ କୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ଯାହା ଆମର ଦାୟିତ୍ଵ ବୋଲି କହିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ।ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଠାରୁ ନୂଆ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ।ଏହି ସ୍କୁଲକୁ ପିଏମ ଶ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ଯୋଜନା ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପ୍ରଶାସନ କୁ କହିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। କହିଥିଲେ ସ୍କୁଲରେ ପିଲା ମାନଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ। ବୁଝିବା ପାଇଁ ଓ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ମାତୃଭାଷାରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପଡିବ।
ବିଜ୍ଞାନକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ମାତୃଭାଷାରେ ପଢ଼ାଯିବା ଦରକାର। ଏହାସହ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ସମସ୍ତ ପିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ହେବା ଦରକାର। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ବୋଇଂ ଷ୍ଟେମ ଲ୍ୟାବ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସମ୍ବଲପୁର ସହ କୁଚିଣ୍ଡା ଏବଂ ରେଢ଼ାଖୋଲରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଷ୍ଟେମ ଲ୍ୟାବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆହୁରି ୨ଟି ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ଷ୍ଟେମ ସହ ଏରୋସ୍ପେସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସବୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ। ପାଇଲଟ ହେବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ଏହି ସ୍କୁଲର ଷ୍ଟେମ ଲ୍ୟାବରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ୪୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବେ ଏବଂ ବୋଇଂ କମ୍ପାନୀ ୪୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବେ। ଦେଶରେ ଝିଅ ପାଇଲଟ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଇଂ କମ୍ପାନୀକୁ ଦାୟିତ୍ଵ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କହିଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ୧୮ଟି ଅଟଳ ଟିଙ୍କରିଂ ଲ୍ୟାବ ଅଛି । ଭାରତରେ ୧୦ହଜାର ଟିଙ୍କରିଂ ଲ୍ୟାବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ୫୦ ହଜାର ଟିଙ୍କରିଂ ଲ୍ୟାବ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ଭାରତରେ ୨୫୦୦ ସିଭିଲ ସେକ୍ଟର ଏରୋପ୍ଲେନ ଅଛି।
ଆଗାମୀ ୧୦ ବର୍ଷରେ ଏହା ବଢ଼ି ୧୫ ହଜାର ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ପାଇଲଟ, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଡିଜାଇନର ଦରକାର। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ତିଆରି କରିବା ସହିତ ଏରୋସ୍ପେସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଭାରତରେ ବଡ଼ କରାଯିବ ବୋଲି ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ରବିନାରାୟଣ ନାୟକ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଁର ଚାଷୀ ମୁଲିଆ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଉଡାଜାହାଜ କିପରି ଚଡି ପାରିବେ ଯେଉଁ ସ୍ଵପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ସେଇ ସ୍ଵପ୍ନକୁ ସାକାର କିପରି ହୋଇପାରିବ, ତାହା ପାଇଁ ଆଜି ବୋଇଂ ଦ୍ଵାର ସ୍ଵପାନ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁରର ତିନୋଟି ଜାଗାରେ ବୋଇଙ୍ଗ ଷ୍ଟେମ ଲାବ୍ରୋଟୋରୀରର ସ୍ଥାପନ ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରଶିକ୍ଷାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ।
ଆମେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ସଂକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଆଗେଇବାକୁ କହିଥିଲେ। ଲୋକାଲ ଫର ଭୋକାଲକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ବି ସ୍ଵୟଂ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବା କହିଥିଲେ।ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯାହା ବିକାଶର କଳ୍ପନା ତାହା ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆହ୍ଵାନ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଭାରତ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ସ୍ବଚ୍ଛ କରିବା ସହ ବିକାଶର ଦିଗରେ ଆଗେଇନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ୩ଟି ସ୍ଥାନ ସି. ଏସ ବି ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ, ରେଢାଖୋଲ, କୁଚିଣ୍ଡା ଠାରେ ବୋଇଙ୍ଗ ଷ୍ଟେମ ଲାବ୍ରୋଟୋରୀର ଆଭାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଭଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି। ଯାହା ଓଡିଶା ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କରାଗଲା।ସ୍କୁଲର ପତ୍ରିକା ବୈଜୟନ୍ତୀ ର ଶୁଭଉନ୍ମୋଚନ କରାଗଲା। ଏହି ଉତ୍ସବ ରେ ରାଜସ୍ୱ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ବିଭାଗୀୟ ଆୟୁକ୍ତ ଶ୍ରୀ ସଚିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜାଧବ (ଆଇ.ଏ.ଏସ), ଆଇଜି ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ଶ୍ରୀ ହିଂମାଶୁ ଲାଲ (ଭ. ପୋ .ସେ), ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ସମ୍ବଲପୁର ଶ୍ରୀ ସିଦ୍ଧେଶ୍ଵର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର (ଭ. ପ୍ର .ସେ), ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ମୁକେଶ ଭାମୂ(ଭ. ପୋ .ସେ), ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଆୟୁକ୍ତ ଶ୍ରୀ ରେହାନ୍ କ୍ଷତ୍ରୀ(ଭ. ପ୍ର .ସେ), ବୋଇଙ୍ଗ ର ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ।