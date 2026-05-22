Odisha Crime News: ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ ବୋମାମାଡ଼

Odisha Crime News:ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର ଏନ୍ଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୋପ ମହାପାତ୍ରଙ୍କଘର ଉପରକୁ ବୋମାମାଡ଼। ରାତି ପ୍ରାୟ ସାଢେ ୧୨ଟା ବେଳେ ଥାନା ନିକଟରେ ଏହି ବୋମାମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ୪ଟି ବାଇକରେ ୭ ରୁ ୮ ଜଣ ଯୁବକ ଆସି ବୋମାମାଡ଼ କରିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି।
ସେପଟେ ବୋମାମାଡ଼ ପରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଛନ୍ତି । ତେବେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବୋମାମାଡ଼ ସମୟରେ ପୌରପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମହାପାତ୍ର ଘରେ ନଥିଲେ। ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଘରେ ଥିଲେ । ତେବେ ଏଥିରେ କାହାର କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି।
ତେବେ କିଏ ଓ କାହିଁକି ବୋମାମାଡ଼ କରାଯାଇଛି ସେନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିନାହିଁ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଛାନବିନ କରୁଛି। ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରୁ ସଂପୃକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି ପୋଲିସ।
