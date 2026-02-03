Advertisement
Srimandira: ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଲିସକୁ ଟ୍ରିପଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ , STU ସମେତ ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ଙ୍କୁ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବାକୁ ଏସପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ,ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ ସହ ସାଂସଦ ସୁଭାଷିଶ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କୁ ଉଡ଼ାଇବାକୁ ଧମକ। ଜୁଲି ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ନାମକ ଏକ ଫେସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟରେ ପୋଲିସକୁ ଟ୍ରିପଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ । ସି ଟି ଡି ଏସପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତନାଘନା।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Feb 03, 2026, 09:05 AM IST

Srimandira: ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଲିସକୁ ଟ୍ରିପଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର,ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ ଓ ସାଂସଦ ସୁଭାଶିଷଙ୍କୁ ଉଡ଼ାଇବାକୁ ଫେସ୍ ବୁକ୍ ରେ ଧମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷ୍ଟ। ସି ଟି ଡି ଏସପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତନାଘନା ।ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ବାଚସ୍ପତି ଓ ଡିଜି ଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ସାଂସଦ। ପୂର୍ବରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ ନିକଟ ବୁଢ଼ୀ ମାଆ ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥରେ ଧମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖା ଘଟଣାରେ ବଢିଥିଲା ପୋଲିସର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା। ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠନ ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ବା ମାର୍ଗ ଦର୍ଶିକା ଆଣିବାକୁ ଦାବି କଲେ ସେବାୟତ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ , STU ସମେତ ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ଙ୍କୁ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବାକୁ ଏସପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ ସହ ସାଂସଦ ସୁଭାଷିଶ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କୁ ଉଡ଼ାଇବାକୁ ଧମକ। ଜୁଲି ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ନାମକ ଏକ ଫେସ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟରେ ପୋଲିସକୁ ଟ୍ରିପଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ । ସି ଟି ଡି ଏସପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତନାଘନା।

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉଡାଇବା ସହ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ ଉଡ଼ାଇବାକୁ ଉକ୍ତ ଆଇଡି ରେ ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଟଙ୍କା ମାଗିବା ସହ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୁବକ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ,ବାଚସ୍ପତି ଓ ଡିଜିଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ସୁଭାଶିଶ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ତେବେ ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ସେବାୟତ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କୁ ନେଇ ଦ୍ଵନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଏଭଳି ପୋଷ୍ଟ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ସହ ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ବା ଏସ ଓ ପି ଆଣିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି ।

ସେପଟେ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୧୩ ,୨୦୨୫ ରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁଢ଼ୀ ମାଆ ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥରେ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉଡ଼ାଇବାକୁ ରହିଥିଲା ଧମକ। ଏବେ ପୁଣି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ରେ ଏଭଳି ପୋଷ୍ଟ କୁ ନେଇ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ।ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଏସପି। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସମେତ STU ଓ ସମସ୍ତ ଫୋର୍ସ ଙକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସିଟିଡି ଏସପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ଟିମ୍ କରୁଛି ଯାଞ୍ଚ୍। ଜୁଲି ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ନାଆଁ ବ୍ୟବହାର କରି କରାଯାଇଛି ଫେସ୍ ବୁକ୍ ପୋଷ୍ଟ। ଏକାଧିକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚୁରା କରୁଛି ପୋଲିସ୍। ଫେସ୍ ବୁକ୍ URL ରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି ତଥ୍ୟ। କିଏ ଆଇଡି କୁ ଅପରେଟ କରୁଥିଲେ,କେଉଁ ଠାରୁ ହେଉଥିଲା,କିଏ କିଏ ଆପରେଟ କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଯାଞ୍ଚ୍ କରାଯାଉଛି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ଆଇଡି ରୁ ଏକ ୱେବ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଲିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଧମକ। ତାଙ୍କ ଏତଲା କୁ ଭିତ୍ତି କରୁଛି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ପୋଲିସ୍। କାହାକୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରା ଉଚୁରା କରାଯାଉଛି। ଏଯାଏଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହିଁ ପୋଲିସ।

