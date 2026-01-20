ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟରକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବୋମା ଧମକ

Advertisement
Zee OdishaOdisha Stateଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟରକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବୋମା ଧମକ

ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସିଛି ବୋମା ଓ ଗୁଳିରେ ଉଡାଇ ଦେବାର ଧମକ। ଏମିତିକି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଶୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଳି ମାଡର ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଆସିଛି। 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jan 20, 2026, 08:12 PM IST

ପୁରୀ: ଫେସବୁକ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସିଛି ବୋମା ଓ ଗୁଳିରେ ଉଡାଇ ଦେବାର ଧମକ। ଏମିତିକି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଶୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଳି ମାଡର ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଆସିଛି। ତେବେ ଏହି ଜୁଲୁ ରାଣି ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଫେସବୁକ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଏହି ମେସେଜ ଆସିଛି। ୨୪ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମେସେଜ ଆସିଥିବା ଜଣାପଡିଛି। 

ତେବେ ଜୁଲୁରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଫେସବୁକ ଆକାଉଣ୍ଟର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଲିଫ୍ଟରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାମକ ଜଣେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରହିଛନ୍ତି। ବିବେକାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଫେସବୁକରେ ବିଜେଡି ନେତା ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ଓ ବିଜେଡିର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଫଟୋ ରହିଛି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ, ଜୁଲୁରାଣି ପଣ୍ଡା ଓ ବିବେକାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ବିଜେଡି ଦଳ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ହେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବୋମା ପକାଇବା, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର ଓ  ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିବା ଧମକ ଉପରେ ନିହାତି ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।

Soubhagya Ranjan Mishra

