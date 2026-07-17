/Odisha News: ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କୋର୍ଟକୁ ମିଳିଲା ବୋମା ଧମକ, ଇମେଲ୍ ରେ ଆସିଛି...

Odisha News: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟକୁ ବୋମା ଧମକ ପଠାଯିବା ପରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଭୟ କୋର୍ଟ ପରିସରକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ୍ ପରେ, ଉଭୟ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁରନ୍ତ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିଲା।
ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ପୋଲିସ, ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଦଳ ଏବଂ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳ କୋର୍ଟ ପରିସରକୁ ଯାଇ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କୋର୍ଟ ପରିସରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବସ୍ତୁ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ୍ ର ଉତ୍ସ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଏକ ସାଇବର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସନ୍ଧାନ ସମୟରେ ଏ-ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିନାହିଁ। ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ,ପ୍ରଶାସନ ଯେକୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଏଡାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ପୋଲିସ ମାମଲାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।