Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Odisha News: ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କୋର୍ଟକୁ ମିଳିଲା ବୋମା ଧମକ, ଇମେଲ୍ ରେ ଆସିଛି...

Odisha News: ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କୋର୍ଟକୁ ମିଳିଲା ବୋମା ଧମକ, ଇମେଲ୍ ରେ ଆସିଛି...


Odisha News: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟକୁ ବୋମା ଧମକ ପଠାଯିବା ପରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited By:Narmada Behera
Published: Jul 17, 2026, 02:13 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 02:13 PM IST
Odisha News: ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କୋର୍ଟକୁ ମିଳିଲା ବୋମା ଧମକ, ଇମେଲ୍ ରେ ଆସିଛି...
Image Credit: କୋର୍ଟକୁ ମିଳିଲା ବୋମା ଧମକ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Rath Yatra 2026: ଜନ ସମୁଦ୍ର ପାଲଟିଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର,ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଅଭିମୁଖେ ଗଡ଼ିଲା ତିନି ରଥ
Rath Yatra 20261 hr ago
2
FIFA 20262 hrs ago
3
School closed3 hrs ago
4
top 10 news today4:25 AM IST
5
Balochistan news3:52 AM IST