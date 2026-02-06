Odisha News: ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍‌ କୋର୍ଟକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଆସିଲା ଧମକ, ଅଜଣା ମେଲ୍ ଆଇଡିରୁ ଆସିଛି ...

Odisha News: ପୁରୀ କୋର୍ଟରେ ବୋମା ଆତଙ୍କ। ବୋମା ଆତଙ୍କ ଯୋଗୁଁ କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଚଳ। ଜିଲ୍ଲା ଜଜଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲା ମେଲ୍। ପୁରୀ କୋର୍ଟକୁ ବୋମାରେ ଉଡେଇବାକୁ ଧମକ ।
Odisha News: ପୁରୀ କୋର୍ଟରେ ବୋମା ଆତଙ୍କ। ବୋମା ଆତଙ୍କ ଯୋଗୁଁ କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଚଳ। ଜିଲ୍ଲା ଜଜଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲା ମେଲ୍। ପୁରୀ କୋର୍ଟକୁ ବୋମାରେ ଉଡେଇବାକୁ ଧମକ । ଅଜଣା ମେଲ୍ ଆଇଡିରୁ ପୁରୀ କୋର୍ଟକୁ ଏହି ଧମକ ଆସିଛି । ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ସଶସ୍ତ୍ର ପୁଲିସ ଓ ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ପହଞ୍ଚି ଵର୍ତମାନ ସର୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । କିଏ ଏହି ମେଲ୍ ପଠାଇଛି ଓ କାହିଁକି ପଠାଇଛି ଓ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଠାଇଛି ତାହା ଏବେ ତଦନ୍ତ ପରିସରରେ ରହିଛି।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୋର୍ଟ ପରିସରକୁ ଖାଲି କରା ଯାଇଛି । କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟରେ କୋର୍ଟର କର୍ମଚାରୀ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଏବ୍ଂ ଓକିଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପୁରୀ ଏସପି ଓ ତିନି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଘଟଣା ଉପରେ ଛାନବିନ କରାଯାଉଛି। କୋର୍ଟ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ କୋଠରୀ ଓ ଯାନବାହାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଡଗସ୍କ୍ୱଡ ଓ ବମସ୍ୱଡ୍ ଯାଞ୍ଚ ଜାରି ରହିଛି। ସେପଟେ କୋର୍ଟ ପରିସରକୁ ଦୁଇ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି। ପାନିକ ନହେବା ପାଇଁ ଏସପି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।