ଗଞ୍ଜାମରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା: ଓଲଟିଲା ବୋରୱେଲ ଗାଡ଼ି, ଚାଲିଗଲା ୨ ଜୀବନ

Ganjam Borewell Accident: ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ନିମଖଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। 

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Feb 26, 2026, 11:02 PM IST

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ନିମଖଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏକ ବୋରୱେଲ ଖୋଳା ଗାଡ଼ି ଓଲଟି ପଡ଼ିବାରୁ ଦୁଇଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ୫ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।

କେମିତି ଘଟିଲା ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା?
ଝାଡ଼ାଙ୍କୁଲି ଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ହ୍ୟାଚେରୀ ପାଖ ଦେଇ ବୋରୱେଲ ଗାଡ଼ିଟି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଜଣେ ସାଇକେଲ ଆରୋହୀ ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ସାଇକେଲ ଚାଳକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ବୁଲାଇ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇବାରୁ ବିଶାଳ ଗାଡ଼ିଟି ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା।

ମୃତାହତଙ୍କ ସୂଚନା
ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ, ଗାଡ଼ି ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଯାଇ ପାରିନାହିଁ। ମୃତକମାନେ ହେଲେ ରବି ନାୟକ ଓ ଶିବାଜୀ କହଁର।

ଆହତଙ୍କ ସ୍ଥିତି:

  •   ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସାଇକେଲ ଆରୋହୀଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ ୫ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
  •   ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅଛନ୍ତି।

ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ଖବର ପାଇ ନିମଖଣ୍ଡି ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ଼ ଜାରି ରଖିଛି।

