Brahmagiri: କେନାଲ ଖୋଳାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ହରିଦାସ ଗାଁ ସହ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମୁହାଁମୁହିଁ

ସୂଚନା ପାଇ ହରିଦାସ ଗାଁର ଶତାଧିକ ମହିଳା ପୁରୁଷ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବା ସହ କେନାଲ ନିକଟରେ ବସିରହିଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠେଲା ଠେଲି ଧସ୍ତା ଧସ୍ତି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମହିଳାମାନେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ପଙ୍କ କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Dec 17, 2025, 07:19 PM IST

Brahmagiri: କେନାଲ ଖୋଳାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ହରିଦାସ ଗାଁ ସହ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମୁହାଁମୁହିଁ

Brahmagiri: କେନାଲ ଖୋଳାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ କୁସୁବେଣ୍ଟି ପଂଚାୟତ ହରିଦାସ ଗାଁ ସହ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମୁହାଁମୁହିଁ। ଏହି କେନାଲକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ହରିଦାସ ଏବଂ କୁସୁବେଣ୍ଟି ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ବିବାଦ ଲାଗିରହିଥିଲା। କେନାଲ ଖୋଳା ଚାଲିଥିଲାବେଳେ ହରିଦାସ ଗାଁର ଲୋକମାନେ କେନାଲ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଚାଷରେ ସମସ୍ୟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏ ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। 

ହରିଦାସ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ସୁସମାଧନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗତକାଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ 163 BNS ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ସକାଳୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ କେନାଲରୁ ଅବରୋଧ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ପାଇ ହରିଦାସ ଗାଁର ଶତାଧିକ ମହିଳା ପୁରୁଷ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବା ସହ କେନାଲ ନିକଟରେ ବସିରହିଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠେଲା ଠେଲି ଧସ୍ତା ଧସ୍ତି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମହିଳାମାନେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ପଙ୍କ କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ।
ଅନ୍ୟ ପଟରେ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ବଳ ପୂର୍ବକ ମହିଳା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଟାଣି ଓଟାରି ଗାଡ଼ିକି ନେଇ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ କେନାଲ ଖୋଳିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଜଗି ରହିଛି। ପୋଲିସ ୭୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ମହିଳା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ଦୁଇ ଜଣ ଆହତ ହୋଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ମେଡିକାଲ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ କେନାଲ ଖୋଳାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ଗତକାଲି କୁସୁବେଣ୍ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ହରିଦାସ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ପ୍ରଶାସନ ମୁହାଁମୁହିଁ ଘଟଣା। ପୋଲିସର ମାତ୍ରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ବଳପୂର୍ବକ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଦୃଢନିନ୍ଦା କଲା ବିଜେଡି। ପ୍ରଶାସନର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କଲେ ବିଜେଡି ନେତା ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା। ବେଆଇନ ଗିରଫଦାରୀ ପ୍ରତିବାଦରେ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଥାନା ବାରଣ୍ଡା ଓ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ନିକଟରେ ବିଜେଡିର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

ସେପଟେ କେନାଲ ଖୋଳା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କେନ୍ଦ୍ରକରି ସଞ୍ଜୟ ଉପାସନା ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସର ମାତ୍ରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅଭିଯୋଗରେ ଗତକାଲି ବିଜେଡି ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେବାପରେ ଆଜି ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ବିକାଶ ବିରୋଧୀ ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ବ୍ରାହ୍ମଗିରୀରେ ବିଜେପି ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା କରିଥିଲା। ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଥିଲେ ବିଜେପି କର୍ମୀ। କହିଲେ ଶାନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମଗିରିକୁ ଅଶାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ପଳାତକ ନେତା 

Priyambada Rana

