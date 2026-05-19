Olive Ridley: ରେକର୍ଡ କଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବନବିଭାଗ, ସମୁଦ୍ରରେ ଛାଡ଼ିଲା ୬୬,୪୫୧ ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେ କଇଁଛ ଛୁଆ

Olive Ridley: ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଠୋର ଉପକୂଳ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଏବଂ ବେଆଇନ ଟ୍ରଲରମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସଫଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରୟାସରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ରେଞ୍ଜ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରମଶଃ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ବାସସ୍ଥାନ ପାଲଟିଛି।
Trending Photos
Olive Ridley:(ପୁରୀ) ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବନ ବିଭାଗ ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେ କଇଁଛ ସଂରକ୍ଷଣରେ ସର୍ବାଧିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି, ଏହି ଋତୁରେ ୬୬,୪୫୧ଟି ଛୁଆକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଛାଡିଛି ବନବିଭାଗ। ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୫-୨୬ ବସା ନିର୍ମାଣ ଋତୁରେ ବାଲିହରଚଣ୍ଡି ଏବଂ ଚାପମାଣିକ ବେଳାଭୂମିରେ ୬୪୬ଟି ବସାରୁ ସଂଗୃହୀତ ମୋଟ ୭୪,୯୨୦ଟି ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେ କଇଁଛ ଅଣ୍ଡାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଇନକ୍ୟୁବେସନ୍ ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ହ୍ୟାଚେରୀରେ ରଖାଯାଇଥିଲା।
ବାଲିହରଚଣ୍ଡି ବେଳାଭୂମିରେ, ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ୨୧୬ଟି ବସାରୁ ୨୫,୩୦୩ଟି ଅଣ୍ଡା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୨୨,୨୯୭ଟି ଛୁଆ ସଫଳତାର ସହ ବାହାରି ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ୩,୦୦୬ଟି ଅଣ୍ଡା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ସେହିପରି, ଚାପମାଣିକ ବେଳାଭୂମିରେ, ୪୩୦ଟି ବସାରୁ ସଂଗୃହୀତ ୪୯,୬୧୭ଟି ଅଣ୍ଡାକୁ ହ୍ୟାଚେରୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ମୋଟ ୪୪,୧୫୪ଟି ଛୁଆ ବାହାରିଥିଲେ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସମୁଦ୍ରରେ ଛାଡି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ୫,୪୬୩ଟି ଅଣ୍ଡା ହଜି ଯାଇଥିଲା। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇଟି ବେଳାଭୂମିରୁ ୬୬,୪୫୧ଟି ଛୁଆ ବାହାରିବା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବନ ଡିଭିଜନ ପାଇଁ ଏକ ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି।
ସୁରକ୍ଷିତ ବସା ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ବିଭ୍ରାଟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ମଙ୍ଗଳା ନଦୀ ମୁହାଣରୁ ବାଲିହରଚଣ୍ଡୀ ନଦୀ ମୁହାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୬ କିଲୋମିଟର ଉପକୂଳରେ ବନ ବିଭାଗ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରୁ ମେ ୧୮, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ଅଣ୍ଡା ଦାନ ସହ ଛୁଆ ଫୁଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରିଥିଲା।
ବନ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେ କଇଁଛ ଋତୁ ସମୟରେ ଉଭୟ ବେଳାଭୂମିରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କୌଣସି ବାଧା ବିନା ସମୁଦ୍ରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଅଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକୁ ପରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ହ୍ୟାଚେରୀରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅସ୍ଥାୟୀ ହ୍ୟାଚେରୀରେ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବାହାରିବା ପରେ ଛୁଆ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଠୋର ଉପକୂଳ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଏବଂ ବେଆଇନ ଟ୍ରଲରମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସଫଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରୟାସରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ରେଞ୍ଜ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରମଶଃ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ବାସସ୍ଥାନ ପାଲଟିଛି।
ପରିବେଶବିତ୍ ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଉତ୍ସାହୀମାନେ ଏହି ବିକାଶକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉପକୂଳରେ କଇଁଛଙ୍କ ବସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଉନ୍ନତ ସୁରକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ବିଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରଜାତି ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଉପକୂଳ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।
Also Read: Odisha Thunderstorm Alert: ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଜାରି କଲା ଡବଲ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, ପ୍ରବଳ ଗରମ ସହ ହେବ କାଳବୈଶାଖି
Also Read: Budh Uday: ଖୁବଶୀଘ୍ର ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କ ଉଦୟ...ଏହିଦିନରୁ ୫ ରାଶିଙ୍କ ଚମକିବ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ