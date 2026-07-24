Odisha Vigilance: ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡିଲେ ମହିଳା RI

Odisha Vigilance: ଜମି ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ପଡିଲା ମହଙ୍ଗା। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ମହିଳା ରାଜସ୍ବ ନିରିକ୍ଷକା ସାଇ ଦର୍ଶିନୀ ଲଙ୍କା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,ସାଇ ଦର୍ଶିନୀ ଲେଙ୍କା ଜମି ମିଉଟେଶନ ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ। ଏନେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେବାରୁ ଜମି ମିଉଟେସନ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ।
ଏନେଇ ସେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଦ୍ବାରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଆଜି ସାଇ ୫୫୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଛକି ଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭିଜିଲାନ୍ସ । ପରେ ଡେରାବିଶ ତହସିଲ୍ ଅଧିନ କାଉପଡ଼ା ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷିକା ସାଇ ଦର୍ଶିନୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କୁ ଉଠାଇନେଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରାପୁର ସ୍ଥିତ ଭଡ଼ାଘର ସହ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ ଜାରି ରଖିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ।