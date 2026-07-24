Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha Vigilance: ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡିଲେ ମହିଳା RI

Odisha Vigilance: ଜମି ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ପଡିଲା ମହଙ୍ଗା। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ମହିଳା ରାଜସ୍ବ ନିରିକ୍ଷକା ସାଇ ଦର୍ଶିନୀ ଲଙ୍କା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,ସାଇ ଦର୍ଶିନୀ ଲେଙ୍କା ଜମି ମିଉଟେଶନ ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Jul 24, 2026, 08:18 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 08:18 PM IST
Odisha Vigilance: ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡିଲେ ମହିଳା RI
Image Credit: ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡିଲେ ମହିଳା RI

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Road Accident: ଟାଟା ସୁମୋ ଉପରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା ପଥର, ୧୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
road accident45 min ago
2
Entertainment News3 hrs ago
3
NEET paper leak issue10:30 AM IST
4
Vande Mataram Bill9:45 AM IST
5
CJP protest8:20 AM IST