Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha Vigilance: ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଝାରେ DLO ଆକାଶ

Odisha Vigilance: କେନ୍ଦୁଝରରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଝାରେ (DLO) ଆକାଶ ବିଷୋୟୀ। ୨୦ ହଜାର ଲାଞ୍ଚ ନେଲା ବେଳେ ମାଡ଼ିବସିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଲେବର ଲାଇସେନ୍ସ ନବୀକରଣ ପାଇଁ ନେଉଥିଲେ ଲାଞ୍ଚ।

Written ByNarmada Behera
Published: Aug 30, 2026, 10:41 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 10:41 PM IST
Odisha Vigilance: ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଝାରେ DLO ଆକାଶ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha Vigilance: ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଝାରେ DLO ଆକାଶ
2
3
4
5