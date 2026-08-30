Odisha Vigilance: ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଝାରେ DLO ଆକାଶ

Odisha Vigilance: କେନ୍ଦୁଝରରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଝାରେ (DLO) ଆକାଶ ବିଷୋୟୀ। ୨୦ ହଜାର ଲାଞ୍ଚ ନେଲା ବେଳେ ମାଡ଼ିବସିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଲେବର ଲାଇସେନ୍ସ ନବୀକରଣ ପାଇଁ ନେଉଥିଲେ ଲାଞ୍ଚ। ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ୨ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ ଜାରି ରହିଛି। ଓଡିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ଆକାଶଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଏଜେନ୍ସି ପାଇଁ ଶ୍ରମ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଠିକାଦାରଙ୍କଠାରୁ ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଗିରଫ କରିଛି।
OLS-I ଅଧିକାରୀ ବିସୋଇଙ୍କୁ ଏକ ଟ୍ରାପ୍ ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଠିକାଦାର ଭିଜିଲାନ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଧିକାରୀ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏକ ସରକାରୀ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ,(TPNODL)ଦ୍ୱାରା ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସଂସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯେହେତୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରମ ଲାଇସେନ୍ସ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଅଗଷ୍ଟ ୧୪ ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଶ୍ରମ ଏବଂ ESI ବିଭାଗର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ।
ଯେତେବେଳେ ଠିକାଦାର ଅଗଷ୍ଟ ୧୬ରେ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ, ବିଶୋଇ ଏଥିପାଇଁ ୨୦ ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଠିକାଦାର ଭିଜିଲାନ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି, ଓଡିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର ଏକ ଦଳ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ଜାଲ ବିଛାଇଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କଠାରୁ ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ବିସୋଇଙ୍କୁ ଧରାପଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବିଶୋଇଙ୍କ କବଜାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାଗୀ ଲାଞ୍ଚ ରାଶି ଜବତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ କହିଛି। ଜାଲ ପରେ,ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିସୋଇଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ତଲାସ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ,୨୦୧୮ର ଧାରା ୭ ଅନୁଯାୟୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର ୧୮/୨୦୨୬ ନାମକ ଏକ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି। ମାମଲାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।