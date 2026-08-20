Add Zee Business As A Preferred Source
App

Bribery Case: ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାହେଲେ ବିପିଏମ

Bribery Case: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଜଙ୍ଗର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ଲକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଅଫିସର(ବିପିଏମ)। ଆଶା କର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଗିରଫ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ବିପିଏମ ମନୋଜ ରଂଜନ ନାୟକ।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 20, 2026, 07:17 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 07:17 PM IST
Bribery Case: ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାହେଲେ ବିପିଏମ
Image Credit: ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାହେଲେ ବିପିଏମ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
PMFBY: ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି, ଜାଣନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେବେ?
2
3
4
5