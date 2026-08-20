Bribery Case: ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାହେଲେ ବିପିଏମ

Bribery Case: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଜଙ୍ଗର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ଲକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଅଫିସର(ବିପିଏମ)। ଆଶା କର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଗିରଫ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ବିପିଏମ ମନୋଜ ରଂଜନ ନାୟକ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଫତେପୁର ଗ୍ରାମର ରୀନା ଲେଙ୍କା ଆଶା କର୍ମୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିଲୋ ୨୦୦୫ ମସିହାରେ ସେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଧାର କାର୍ଡ ନ ଥିବାରୁ ମାଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିପିକେଟ୍ ଆଧାରରେ ସେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ପରେ ଆଧାର ବାହାରିବା ପରେ ଆଧାର ଓ ସ୍କୁଲ୍ ସାର୍ଟିପିକେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ୨ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ରହିଛି। ଏନେଇ ସ୍କୁଲ୍ ସାର୍ଟିପିକେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ରୀନାଙ୍କର ଅବସର ସମୟ ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ ଆଧାର ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଆହୁରି ୨ ବର୍ଷ ଥିଲା।
ଏନେଇ ସେ ବିପିଏମ ମନୋଜ ରଞ୍ଜନ ନାୟକ ତାଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆଧାର ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ୨ ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ । ଏନେଇ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ରୀନା ଭିଜିଲାନ୍ସର ଦ୍ବାରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏବଂ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ସେ ଏକ ଖାମ୍ପରେ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ୍ କରିଥିଲା।