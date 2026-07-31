/Odisha Vigilance: ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଓ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଧରିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ

Odisha Vigilance: ମହଙ୍ଗା ପଡିଲା ଲାଞ୍ଚ ନେବା। ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିବା ଏବଂ ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ) ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜଣେ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ( Revenue Inspector ) ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏକ ଜମି ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ମାମଲାର ଫଇସଲା ଏବଂ ସଂଶୋଧିତ ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସ (ଆର୍ଓଆର୍) ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ୩୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ, କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ନିଆଳି ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଧବା ସର୍କଲର ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ କିଶୋର କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ ସୁକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ।
ଅଭିଯୋଗକାରୀ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ ଜମି ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଏବଂ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆବେଦନକୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏହାକୁ ଜାଣିଶୁଣୀ ପେଣ୍ତିଂ ରଖିଥିଲେ। ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ଏବଂ ସଂଶୋଧିତ ଜମି ରେକର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ। ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଦେବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେ ଭିଜିଲାନ୍ସର ଦ୍ବାରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏବଂ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବତ ଉଭୟଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲ ବିଛାଇଥିଲା। ଏବଂ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବା ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ମାଡି଼ ବସିଥିଲା । ଏବଂ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଥିଲା । ପରେ ଏନେଇ ଆରଆଇଙ୍କ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢାଉ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା।ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି।