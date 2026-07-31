Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /Odisha Vigilance: ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଓ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଧରିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ

Odisha Vigilance: ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଓ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଧରିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ

Odisha Vigilance: ମହଙ୍ଗା ପଡିଲା ଲାଞ୍ଚ ନେବା। ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିବା ଏବଂ ନେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ) ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜଣେ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ( Revenue Inspector ) ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Jul 31, 2026, 07:40 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 07:40 PM IST
Odisha Vigilance: ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ଓ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଧରିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha Flood Situation: ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ, କହିଲେ...
2
3
4
5