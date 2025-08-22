Odisha Vigilance: ଲାଞ୍ଚ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ଦୁଇ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜେଲଦଣ୍ଡ, DA ମାମଲାରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2892640
Zee OdishaOdisha State

Odisha Vigilance: ଲାଞ୍ଚ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ଦୁଇ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜେଲଦଣ୍ଡ, DA ମାମଲାରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ

Odisha Vigilance: ଶୁକ୍ରବାର ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର ଦୁଇଟି ପୃଥକ ମାମଲାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଚାରି ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀଙ୍କୁ ଆୟ ବର୍ହିଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଜେଲଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି।

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Aug 22, 2025, 08:42 PM IST

Trending Photos

Odisha Vigilance News
Odisha Vigilance News

Odisha Vigilance: ଶୁକ୍ରବାର ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର ଦୁଇଟି ପୃଥକ ମାମଲାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଚାରି ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ କି ଅନ୍ୟ ଏକ ମାମଲାରେ ବରଗଡ଼ର ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀଙ୍କୁ ଆୟ ବର୍ହିଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଜେଲଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି।

ପ୍ରଥମ ମାମଲାରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଗୁରୁଣ୍ଡିଆ ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୋଲ ରାଜସ୍ୱ ସର୍କଲର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ (ଆରଆଇ) ବସନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର ଏବଂ ସହକାରୀ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ (ଏଆରଆଇ) ଶିଶିର କୁମାର ବେହେରାଙ୍କୁ ଆୟ ଏବଂ ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି, ଭିଜିଲାନ୍ସ, ଉଭୟଙ୍କୁ ଜରିମାନା ସହିତ ଚାରି ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି।

ରାୟ ପରେ ଦୋଷୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ଜେଲକୁ ପଠାଯାଇଛି। ମିଶ୍ରଙ୍କ ପେନସନ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ବେହେରାଙ୍କ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କାରଣ ସେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ତହସିଲରେ ଏଆରଆଇ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି।

fallback

ଅନ୍ୟପଟେ ଆଉ ଏକ ପୃଥକ ମାମଲାରେ ବରଗଡ଼ର ପଦମପୁର ତହସିଲର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ତ୍ରିଲୋଚନ ସାହୁଙ୍କୁ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଆଇନ, ୧୯୮୮ର ଧାରା ୧୩(୨) ସହିତ ୧୩(୧)(ଇ) ଅନୁଯାୟୀ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିବା ପାଇଁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବରଗଡ଼ର ଭିଜିଲାନ୍ସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି ସାହୁଙ୍କୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜରିମାନା ଦେଇଥିଲେ। ଦଣ୍ଡାଦେଶ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ସାହୁଙ୍କ ପେନସନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ।

ଏହି ଦୋଷାରୋପ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଶାସନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସର ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ। ଏଜେନ୍ସିର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅବୈଧ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କଠୋର ଚେତାବନୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଯାହା ଶାସନରେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥାଏ।

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Online Gaming Bill
Online Gaming Bill: ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ପାରିତ ପରେ ମଞ୍ଜୁରି ଦେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି...ଏବେ କ'ଣ କରିବେ
Odisha vigilance
ଲାଞ୍ଚ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ୨ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜେଲଦଣ୍ଡ, DA ମାମଲାରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ
Odisha news
Odisha News: ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଯୋଜନା, ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ ବୁଲି...ଜାଣନ୍ତୁ ପୂର
Odisha news
୨୫ ଅଗଷ୍ଟରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି
High Blood Pressure Risk
High Blood Pressure Risk: ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଯଦି ଥାଏ ତେବେ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏହିସବୁ ମାରାତ୍ମ
;