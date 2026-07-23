Add Zee Business As A Preferred Source
App

Odisha Vigilance: ବରଗଡ଼ ଉପକୋଷାଗାର ପୂର୍ବତନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଜେଲ୍‌ଦଣ୍ଡ, ଲାଞ୍ଚ ନେଇ...

Odisha Vigilance: ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ! ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଭଟଲି ଉପକୋଷାଗାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ କର୍ମଚାରୀ ନାରାୟଣ ମେହେରଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Jul 23, 2026, 10:32 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 10:32 PM IST
Odisha Vigilance: ବରଗଡ଼ ଉପକୋଷାଗାର ପୂର୍ବତନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଜେଲ୍‌ଦଣ୍ଡ, ଲାଞ୍ଚ ନେଇ...
Image Credit: ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ଲାଞ୍ଚ ନେବା !

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
India vs Zimbabwe 1st T20I: ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ରେ ଜିମ୍ବାୱେକୁ ୭ ୱିକେଟରେ ହରାଇଲା ଭାରତ
India Vs Zimbabwe 1st T20I1 hr ago
2
Vaibhav Suryavanshi2 hrs ago
3
Plus two Admission3 hrs ago
4
shree mandira3 hrs ago
5
Bahuda Yatra 202610:57 AM IST