Odisha Vigilance: ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ! ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଭଟଲି ଉପକୋଷାଗାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ କର୍ମଚାରୀ ନାରାୟଣ ମେହେରଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଇଥିବା ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଆଇନ, ୧୯୮୮ର ଧାରା ୧୩(୨) r/w ୧୩(୧)(ଡି) ଏବଂ ୭ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପ୍ରତିପୂରଣ ବିଲ୍ ମଞ୍ଜୁର କରିବା ପାଇଁ (SSA) ଅଧୀନରେ କ୍ଲଷ୍ଟର ରିସୋର୍ସ ସେଣ୍ଟର ସଂଯୋଜକ (CRCC)ଙ୍କଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା।
ଗୁରୁବାର, ବରଗଡ଼ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି ତାଙ୍କୁ ଚାରି ବର୍ଷ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଏବଂ ୨୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାୟ ପରେ,ତାଙ୍କ ହାଜତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ , ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ, ନାରାୟଣଙ୍କ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ପେନସନ୍ ବନ୍ଦ ହେବ।