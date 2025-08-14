Odisha Vigilance: ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ୪ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2880613
Zee OdishaOdisha State

Odisha Vigilance: ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ୪ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ

Odisha Vigilance: ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପୃଥକ ପୃଥକ ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ଚାରି ଜଣ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟକୁ ପଠାଇଛି।

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Aug 14, 2025, 03:22 PM IST

Trending Photos

୪ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ
୪ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ

Odisha Vigilance: ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପୃଥକ ପୃଥକ ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ଚାରି ଜଣ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟକୁ ପଠାଇଛି। ଗିରଫଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସିଡିଏମଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଦୁଇଜଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ, ରାୟଗଡ଼ାର ମୁନିଗୁଡ଼ା ସିଏଚ୍ସିର ଜଣେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ମହାକାଳପଡ଼ାରେ ଥିବା ବିଇଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଜଣେ କନିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ଅଛନ୍ତି।

ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସିଡିଏମଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କିରାଣୀ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ ଜଗଦୀଶ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବାସଭବନ ତଲାସୀ ସମୟରେ ମୋଟ ୬.୬୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ଡେସ୍କ ଡ୍ରୟରରୁ ୫,୧୯,୭୦୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ୧.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

fallback

ଜବତ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ପରିମାଣ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗିରଫ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha vigilance
ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ୪ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ
Odia News
ଦିଲ୍ଲୀରେ ବର୍ଷା, ଗାଡି ଉପରେ ଉପୁଡି ପଡିଲା ଗଛ, ଜଣେ ମୃତ, ଜଣେ ଆହତ
jammu kashmir cloudburst
ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ପରେ ମାଡି଼ ଆସିଲା ପାଣି, ୧୦ ମୃତ, ଅନେକ ନିଖୋଜ
Dillip Sangani
Dillip Sangani: ସହଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଚାରି ବର୍ଷର ଗୌରବମୟ ଯାତ୍ରା
Odisha news
ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ହେଲଥ ୟୁନିଟ
;