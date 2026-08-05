Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha State
  • /BRICS Summit: ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜିଠୁ ବ୍ରିକ୍ସ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ମିଳନୀ, ବିଶ୍ୱ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ହେବ ମହାମନ୍ଥନ

BRICS Summit: ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜିଠୁ ବ୍ରିକ୍ସ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ମିଳନୀ, ବିଶ୍ୱ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ହେବ ମହାମନ୍ଥନ

ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜିଠାରୁ ବ୍ରିକ୍ସ (BRICS) ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ତ୍ରୟୋଦଶ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ବ୍ରିକ୍ସ ସଦସ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ, ବରିଷ୍ଠ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଜୋଶୀ ଯୋଗଦ

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 05, 2026, 08:37 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 08:37 AM IST
BRICS Summit: ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜିଠୁ ବ୍ରିକ୍ସ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ମିଳନୀ, ବିଶ୍ୱ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ହେବ ମହାମନ୍ଥନ
Image Credit: Image Source: Social Media X

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Red Sea Attack: ଲାଲ ସାଗରରେ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ଉପରେ ମିସାଇଲ୍ ଆକ୍ରମଣ
2
3
4
5