/BRICS Summit: ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜିଠୁ ବ୍ରିକ୍ସ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ମିଳନୀ, ବିଶ୍ୱ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ହେବ ମହାମନ୍ଥନ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜିଠାରୁ ବ୍ରିକ୍ସ (BRICS) ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ତ୍ରୟୋଦଶ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ବ୍ରିକ୍ସ ସଦସ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ, ବରିଷ୍ଠ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ।
ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଜୋଶୀ ଯୋଗଦେବେ। ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ, ନୀତିଗତ ସମନ୍ୱୟ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ କାର୍ଯ୍ୟଯୋଜନା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ।
ବୈଠକରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ (Skill Development), ଶୈକ୍ଷିକ ନେତୃତ୍ୱ (Academic Leadership), ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ଗୁଣବତ୍ତା, ଡିଜିଟାଲ୍ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଯୋଗ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ମତବିନିମୟ ହେବ।
ବ୍ରିକ୍ସ ମଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ସଦସ୍ୟ ଦେଶମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଗବେଷଣା, ନବସୃଜନ ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶକୁ ନେଇ ଅନୁଭୂତି ବାଣ୍ଟିବେ। ଏହା ସହିତ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ।
ଏହି ବୈଠକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜନ ହେବା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବର ବିଷୟ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଛି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନିଜର ସଂଗଠନ କ୍ଷମତା ଓ ଆତିଥ୍ୟର ପରିଚୟ ଦେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବ।