Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3236871
Zee OdishaOdisha Stateଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ବିଶ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାର ସୂତ୍ର, ପୁରୀରେ ବ୍ରିକ୍ସ ବୈଷୟିକ ବୈଠକ

ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ବିଶ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାର ସୂତ୍ର, ପୁରୀରେ ବ୍ରିକ୍ସ ବୈଷୟିକ ବୈଠକ

ପୁରୀ: ପୁରୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବ୍ରିକ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହ ସମ୍ମିଳନୀ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ  ବିଶ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାର ସୂତ୍ର।  ଡିଜାଷ୍ଟର୍ ରିଡକ୍ସନ୍ ୱାର୍କିଂ ଗ୍ରୁପ୍‌ର ଦ୍ଵିତୀୟ ବୈଷୟିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆଜି ଠାରୁ  ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ହେବ ଆଲୋଚନା। ବ୍ରିକ୍ସ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିନିଧି ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଯୋଗଦେଇଛନ୍ତି। 

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Jun 03, 2026, 06:57 PM IST

Trending Photos

ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ବିଶ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାର ସୂତ୍ର, ପୁରୀରେ ବ୍ରିକ୍ସ ବୈଷୟିକ ବୈଠକ

ପୁରୀ: ପୁରୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବ୍ରିକ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହ ସମ୍ମିଳନୀ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ  ବିଶ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାର ସୂତ୍ର।  ଡିଜାଷ୍ଟର୍ ରିଡକ୍ସନ୍ ୱାର୍କିଂ ଗ୍ରୁପ୍‌ର ଦ୍ଵିତୀୟ ବୈଷୟିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆଜି ଠାରୁ  ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ହେବ ଆଲୋଚନା। ବ୍ରିକ୍ସ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିନିଧି ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଯୋଗଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିରେ  ୟୁନିସେଫ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଗଦାନ କରି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା, ପ୍ରତିରୋଧକ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲପାଳ। ସେପଟେ କୋଣାର୍କ ପରିଦର୍ଶନ ଓ ରାମଚଣ୍ଡୀ ରେ ରେସକ୍ୟୁ ଅପରେସନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ହୋଟେଲ ପରିସରରେ ୧୦ପ୍ଳାଟୁନ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଏସ୍ ପି। 

ତିନିଦିନ ଧରି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ  ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମାନସ ମନ୍ଥନ। ଏଥିରେ ବ୍ରାଜିଲ୍, ଇଜିପ୍ଟ୍, ଇଥିଓପିଆ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଇରାନ୍, ଋଷିଆ, ସାଉଦି ଆରବ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ୟୁଏଇ ଏତବଂ ଚାଇନା ଆଦି ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ବୈଠକ କୁ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଇଛନ୍ତି ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଅଥୋରିଡି। ନ୍ୟାସନାଲ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଥୋରିଟି ଓ ଓସଡମା ମଧ୍ୟ ତାର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ କିଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ପାଇଁ କାମ କରାଯାଇ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି।

ସେପଟେ ସମ୍ମିଳନୀ ସ୍ଥଳ ହୋଟେଲ ପରିସରରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିଚାଳନା, ଭିଆଇପି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଓ ସାମଗ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯଥା କୋଣାର୍କ ପରିଦର୍ଶନ ଓ ରାମଚଣ୍ଡୀରେ ବୋଟ ରେସକ୍ୟୁକୁ ଉପରେ ବିଶେଷ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଏସ୍ ପି। ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସୁଚାରୁ ଭାବେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୧୦ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତାୟନ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷକରି ଆନ୍ତର୍ଜାତିୟ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିଲେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ ଯାହାକି ବିଶ୍ଵସ୍ତରୀୟ ବିରାଟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଏସ୍ ପି। ସେପଟେ ବାଲୁକା ଆନିମେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରୀରେ ବ୍ରିକ୍ସ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ମାନସ ସାହୁ। ବ୍ରିକ୍ସର ଏକତା, ସାଂସ୍କୃତିକ ସମନ୍ୱୟ, ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଏବଂ ବୈଶ୍ୱିକ ସହଯୋଗର ବାର୍ତ୍ତାକୁ କଳାତ୍ମକ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ବ୍ରିକ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା, ଶାନ୍ତି ଓ ସହଯୋଗକୁ ସମର୍ପିତ ଏକ ଅନନ୍ୟ କଳାତ୍ମକ ନିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ମାନସ ।

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Priyambada Rana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

BRICS Meeting Puri
ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ବିଶ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନାର ସୂତ୍ର, ପୁରୀରେ ବ୍ରିକ୍ସ ବୈଷୟିକ ବୈଠକ
TMC
TMCର ବିଦ୍ରୋହୀ ନେତା ରିତବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀ ହେଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା
DK Shivakumar Oath
କର୍ଣ୍ଣାଟକର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ଶିବକୁମାର
Odisha Coastal HighWay
ରାମେଶ୍ବରରୁ ପାରାଦୀପ ୧୬୩ କିମି ରାସ୍ତାକୁ ମିଳିଲା କ୍ୟାବିନେଟ୍‌ ମଞ୍ଜୁରୀ
Ollywood
Ollywood: ରୂପେଲି ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ୪ଟି ସିନେମା, ବାଜି ମାରିବ କି ଛକି ଶୂନ ?