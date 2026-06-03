Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3236381
Zee OdishaOdisha StateOdisha News: ପୁରୀରେ ଆଜିଠାରୁ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ, ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୮ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ନିୟୋଜିତ

Odisha News: ପୁରୀରେ ଆଜିଠାରୁ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ, ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୮ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ନିୟୋଜିତ

ପୁରୀ: ପୁରୀରେ ଆଜିଠାରୁ ବ୍ରିକ୍ସ ଦେଶମାନଙ୍କ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପଦ ହ୍ରାସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ (ଡିଆରଆରଡବ୍ଲୁଜି)ର ବୈଷୟିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜୁନ୍‌ ୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ବ୍ରିକ୍ସ ସଦସ୍ୟ ଦେଶ ଓ ସହଭାଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଯୋଗଦେବେ। ଭାରତର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jun 03, 2026, 09:26 AM IST

Trending Photos

AI generated picture
AI generated picture

Odisha News: ପୁରୀ: ପୁରୀରେ ଆଜିଠାରୁ ବ୍ରିକ୍ସ ଦେଶମାନଙ୍କ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପଦ ହ୍ରାସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ (ଡିଆରଆରଡବ୍ଲୁଜି)ର ବୈଷୟିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜୁନ୍‌ ୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ବ୍ରିକ୍ସ ସଦସ୍ୟ ଦେଶ ଓ ସହଭାଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଯୋଗଦେବେ। ଭାରତର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ବ୍ରାଜିଲ୍‌, ଇଜିପ୍ଟ, ଇଥିଓପିଆ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଇରାନ୍‌, ରୁଷିଆ, ସାଉଦି ଆରବ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ୟୁଏଇ ଓ ଚୀନ୍‌ର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସାମିଲ ହେବେ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା, ପ୍ରତିରୋଧକ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି, ଜଳବାୟୁ ସହନଶୀଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହଯୋଗ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବ।

ଆଜିର ବୈଠକରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିରୋଧୀ କ୍ଷମତା, ନୂତନ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ, ସମୁଦାୟଭିତ୍ତିକ ବିପଦ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସୁଦୃଢ଼ ଅର୍ଥାୟନ, ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସତର୍କ ସୂଚନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ପ୍ରକୃତି ଆଧାରିତ ସମାଧାନ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯିବ।

ଜୁନ୍‌ ୪ରେ ଆୟୋଜିତ ଉଦ୍‌ଘାଟନୀ ଅଧିବେଶନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେବେ। ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଉଦ୍‌ବୋଧନ ଦେବେ। ସେହିଦିନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ କୋଣାର୍କ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ।

Add Zee News as a Preferred Source

ଜୁନ୍‌ ୫ରେ ଜଳବାୟୁ ସହନଶୀଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ପାରମ୍ପରିକ ଓ ପ୍ରକୃତି ଆଧାରିତ ସମାଧାନର ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିପଦ ହ୍ରାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଭୂମିକା ଉପରେ ବୈଷୟିକ ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ରାମଚଣ୍ଡୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୌକା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିବେ।

ସମ୍ମିଳନୀକୁ ନେଇ ପୁରୀରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବଳିଆପଣ୍ଡାସ୍ଥିତ ତାଜ୍‌ ହୋଟେଲ ପରିସରରେ ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରାଫିକ୍‌, ଭିଆଇପି ଯାତାୟାତ ଓ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୮ ପ୍ଲାଟୁନ୍‌ ଫୋର୍ସ ସହ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ମୁତୟନ ରହିବେ।

ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ସହରକୁ ସଜାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଚାରମୂଳକ ବ୍ୟାନର ଓ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଯାଇଛି।

ସେପଟେ ଏହି ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ପୁରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି । ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ । ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ। ଅତିଥି ଦେବୋ ଭବଃ ମନ୍ତ୍ର ନେଇ ଆତିଥ୍ୟ ପରଷିବ ପୁରୀ। ପୁରୀ ସହ କୋଣାର୍କରେ ବି ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ବ୍ରିକ୍ସ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମୂହର ପ୍ରତିନିଧି । ଆଜିଠାରୁ ତାଜ୍ ରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି । କୋଣାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ଜଣେ ମେଡିସିନ ସ୍ପେଶିଆଲିଷ୍ଟ । ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବ । ଦୁଇ ଏମବିବିଏସ ଡାକ୍ତର ମହଜୁଦ୍ ରହିବେ ଉକ୍ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ରହିବେ । 

କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଓ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ସେଣ୍ଟର୍ ମଧ୍ୟ ବୁଲିବେ । ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି ଏ ଏସ ଆଇ ଓ ଆଇ ଓ ସି ଏଲ ଟିମ୍ ସଦସ୍ୟ । କୋଣାର୍କର କଳାକୃତି ବୁଲି ଦେଖିବେ ସମସ୍ତ ଅତିଥି । ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ 11 ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧି। ତିନି ଦିନ ଧରି ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ହେବ । ଡିଜିପି ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସମୀକ୍ଷା କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

Also Read: Banakalagi Ritual: ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନକଲାଗି ନୀତି, ଏତିକି ଘଣ୍ଟା ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ

Also Read: Reservation In Technical Education: ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗୁ ହେବ ସଂରକ୍ଷଣ

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha news
Odisha News: ପୁରୀରେ ଆଜିଠାରୁ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ, ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ୮ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ନିୟୋଜିତ
Odisha Weather Update
Odisha Weather Update:କାଳବୈଶାଖି ବର୍ଷା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଳମ୍ବରେ ଛୁଇଁବ
petrol diesel price today
Petrol Diesel Price Today: ବଢିଲା ତେଲ ରେଟ୍, ରାଜ୍ୟରେ ଲିଟର ପିଛା ରହିଛି...
top 10 news today
Top 10 News Today: ଆଜି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ ଶିବ କୁମାର, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ
Banakalagi ritual
Banakalagi Ritual: ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବନକଲାଗି ନୀତି, ଏତିକି ଘଣ୍ଟା ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ