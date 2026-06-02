Odisha News:ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା,୨୭୭ ଗ୍ରାମରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଜବତ ସହ ୫ ଗିରଫ

Odisha News(ଜଗତସିଂହପୁର): ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ସଫଳତା । ଗତକାଲି ସକାଳେ ସଦର ପୋଲିସ ଆଳିପିଙ୍ଗଳ ନିକଟସ୍ଥ ଯଶୋବନ୍ତପୁର ମା ଖଣ୍ଡୁଳାଇ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଗୋଟିଏ ଇରଟିଗା କାର ସମେତ ୨୭୭.୫ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଜବତ କରିଛି ।ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜଣେ ମହିଳା ଙ୍କ ସମେତ ୫ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ ।
ଏହି ବ୍ରାଉନସୁଗାର ସିଣ୍ଡିକେଟର ମୁଖ୍ୟ ମହିଳା ବ୍ୟବସାୟୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଗର ହଳଦୀପଡିଆ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ତାରା ଶର୍ମା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଗିରଫମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ପୁରୀ ଓ ୩ ଭୁବନେଶ୍ୱର ର ବୋଲି ପୋଲିସ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।ଏମାନେ ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ବରରୁ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଆଣି ଜଗତସିଂହପୁର ରେ ଖୁଚୁରା ବେପାରୀଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଆଣିଥିଲେ । ଏଥି ସହିତ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ୫ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ,ଗୋଟିଏ ଏଟିଏମ କାର୍ଡ ଓ କିଛି ନଗଦ ଟଙ୍କା ପୋଲିସଜବତ କରିଛି। ଜବତ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାରର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ଯ ୪୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ପୋଲିସ ଏସ୍ପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।