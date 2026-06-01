Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Jun 01, 2026, 07:48 PM IST

Jagatsinghpur Crime: ଜଗତସିଂହପୁରରେ ୪୧.୫୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନସୁଗାର ଜବତ; ୫ ଜଣ ଗିରଫ

Jagatsinghpur Crime: ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଚାଲାଣ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି, ଜଗତସିଂହପୁର ପୋଲିସ ସୋମବାର ଦିନ ୪୧.୫୫ ଲକ୍ଷ ମୂଲ୍ୟର ୨୭୭.୫ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗାର ଜବତ କରିଛି ଏବଂ ଏହି ରାକେଟ୍ ର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣେ ମହିଳା ସମେତ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂଚନା ଆଧାରରେ, ଜଗତସିଂହପୁର ଉପ-ବିଭାଗୀୟ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ (SDPO)ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପୋଲିସ ଦଳ ଯଶୋବନ୍ତପୁରରେ ଚଢାଉ କରି ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଏକ ବ୍ରାଉନସୁଗାର ଚାଲାଣ ନେଟୱାର୍କର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି।

ପୋଲିସ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହଳଦିପଡ଼ିଆ ବସ୍ତିର ବିଜୟ କୁମାର ଶର୍ମାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତାରା ଶର୍ମା (୩୦)ଙ୍କୁ ଏହି ବେଆଇନ କାରବାରର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି। ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ଝାରପଡ଼ାର ମହାଦେବନଗରର ସରୋଜ ନାୟକ (୨୯), କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସାଲେପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରସାଲପୁର ଗ୍ରାମର ନୀତିନ ବେହେରା (୨୩), ଝାରପଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହାଦେବ ନଗରର ବିକାଶ ଦାସ (୨୨), ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋପ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଅଞ୍ଚଳର ତାପସ ଦଳାଇ (୨୮)।

ଅଭିଯାନ ସମୟରେ, ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କଠାରୁ ୨୭୭.୫ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗାର, ପଞ୍ଜିକରଣ ନମ୍ବର OD ୩୩ AR ୨୦୫୨ ଥିବା ଏକ ଧଳା କାର ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଜବତ କରିଛି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ବୃତ୍ତିଗତ ନିଶା କାରବାରକାରୀ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଜଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରୁ ବ୍ରାଉନସୁଗାର ସଂଗ୍ରହ କରି ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧.୫ ଲକ୍ଷରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ବ୍ୟାପକ ନେଟୱାର୍କ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ଅବୈଧ ବ୍ୟବସାୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

