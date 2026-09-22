BSF Jawan Death: ପୂଜା ଛୁଟିରେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ, ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ BSF ଯବାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

BSF Jawan Death: ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବୀରମିତ୍ରପୁରରେ ଘଟିଛି ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଟ୍ରଲର ଧକ୍କାରେ ସ୍କୁଟିରେ ଯାଉଥିବା ଜଣେ BSF ଯବାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ୍ ସାମ୍ନାରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ମୃତ BSF ଯବାନ କରମା ପୂଜା ପାଇଁ ଛୁଟି ନେଇ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଛୁଟି ସମୟରେ ସେ ସ୍କୁଟି ଯୋଗେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଏକ ଟ୍ରଲର ତାଙ୍କ ସ୍କୁଟିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା।
ଧକ୍କା ଏତେ ଜୋରଦାର ଥିଲା ଯେ ଯବାନ ଜଣକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଠାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଖବର ମିଳିଛି।
ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ପରିବାର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ଭାବେ ମର୍ମାହତ ହୋଇଛନ୍ତି। କରମା ପୂଜା ପାଇଁ ଛୁଟିରେ ଘରକୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଯବାନଙ୍କ ଏଭଳି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଃଖର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରଲର ଚାଳକଙ୍କ ଭୂମିକା ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସଠିକ୍ କାରଣ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।