Add Zee Business As A Preferred Source
App

BSF Jawan Death: ପୂଜା ଛୁଟିରେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ, ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ BSF ଯବାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ଧକ୍କା ଏତେ ଜୋରଦାର ଥିଲା ଯେ ଯବାନ ଜଣକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଠାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଖବର ମିଳିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 22, 2026, 08:56 AM IST|Updated: Sep 22, 2026, 08:56 AM IST
BSF Jawan Death: ପୂଜା ଛୁଟିରେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ, ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ BSF ଯବାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
୩୮୦ କୋଟିର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବିବାଦ: ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲା CJP, ଜବାବଦେହିତା ଦାବି
2
3
4
5