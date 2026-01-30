Budget Session 2026: ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୦ରେ ଆଗତ ହେବ ବଜେଟ୍ ୨୦୨୬

Advertisement
Zee OdishaOdisha StateBudget Session 2026: ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୦ରେ ଆଗତ ହେବ ବଜେଟ୍ ୨୦୨୬

ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚାଲିବ ବିଧାନସଭା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ । ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୦ରେ ଆଗତ ହେବ ବଜେଟ୍-୨୦୨୬ ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jan 30, 2026, 07:51 PM IST

Budget Session 2026: ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୭ ତାରିଖରୁ ବିଧାନସଭା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚାଲିବ ବିଧାନସଭା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ । ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୦ରେ ଆଗତ ହେବ ବଜେଟ୍-୨୦୨୬ ।

ଏପ୍ରିଲ ୮ ତାରିଖ ଯାଏଁ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଚାଲିବ । ପ୍ରଥମ ଦିନ ଗୃହରେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବେ ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କାମ୍ଭମପତି ।

