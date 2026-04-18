Odisha News: ପାରାଦୀପରେ ଜବରଦଖଲ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଲା ବୁଲଡୋଜର

Odisha News: ବେଆଇନ ଭାବରେ ଝାଟି ଜଙ୍ଗଲ କିସମଯୁକ୍ତ ଜମି ରୂ ଜବରଦଖଲ ଉଠାଇବାକୁ ନେଇ ଚାଲିଲା ପ୍ରଶାସନିକ ବୁଲଡୋଜର। ଯେତେ କାକୁତି ମିନତୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲାନି ପ୍ରଶାସନ, ଚଢ଼ାଇଲା ବୁଲଡୋଜର, ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଘର, ଯାହାକୁ ନେଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡିନଥିଲା । ଘର ସମେତ ଗଦା ଗଦା ବିଭିନ୍ନ କବାଡିଆ ସାମଗ୍ରୀ କୁ ଜେସିବି ସହାୟତା ରେ ସଫା କରିଦିଆଯାଇଛି । ଏହିଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପାରାଦୀପ ଉଦୟ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳ ରେ ।
ଉଦୟ ବିହାର ରେ ରହିଥିବା ତିରିଶ ଡିସମିଲ ଜମି କୁ ଦୀର୍ଘବର୍ଷ ହେବ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ବେହେରା ଜବରଦଖଲ କରି ରହିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କବାଡିଆ ସାମଗ୍ରୀ ବେପାର କରୁଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଥିଲା । ଏ ନେଇ କୋର୍ଟ ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ଏହାକୁ ଏଡାଇ ଦେଇଥିବା ନେଇ କହିଛନ୍ତି କୁଜଙ୍ଗ ତହସିଲଦାର। ଏ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ନୋଟିସ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ନ ଶୁଣିବାରୁ ଆମେ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଜବରଦଖଲ ଉଛେଦ କଲୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ସହାୟତା ରେ ଏଠି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୁଜଙ୍ଗ ତହସିଲଦାର । ଏହି ଜାଗା ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଙ୍କ ଜାଗା, ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଅମଳର ପଟା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଏଠି କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକ ଏହି ଜମିକୁ ହାତେଇବାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଏହାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ କୁ ବାରମ୍ବାର ଆମ ନାମରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବାରୁ ଆଜି ଏହିଭଳି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ବେହେରା ଙ୍କ ପରିବାର ।